Tranzactie spectaculoasa in industria auto: General Motors vinde Opel

General Motors e pe punctul de a ceda Opel.

Grupul francez PSA (Peugeot-Citroen) a confirmat ca este interesat de achizitia brandului german, iar tranzatia spectaculoasa e la un pas de a deveni oficiala.

“Exploram un numar de initiative strategice cu GM, inclusiv potentiala achizitie a Opel”, se arata intr-un comunicat al celor de la PSA, informeaza Auto News.

Despre aceasta mutare spectaculoasa a scris marti si Reuters, care afirma ca “poate fi anuntata oficial in urmatoarele zile”.

In cazul in care Opel ar intra in PSA, grupul francez ar urma sa detina 16.3% din piata auto europeana, fiind depasit doar de Volkswagen, cu 24.1%, conform datelor din 2016.

De partea cealalta, vanzarea Opel ar reprezenta si iesirea GM din Europa.

1929 e anul din care Opel se afla sub controlul celor de la General Motors.