Tranzactie importanta: Allianz achizitioneaza 30% din actiunile E.ON Distributie Romania

Grupul Allianz a anuntat vineri incheierea unui acord intre Allianz Capital Partners si Grupul E.ON pentru a achizitiona un pachet de 30% din E.ON Distributie Romania, operatorul de retea de energie electrica si de distributie a gazelor naturale, ce acopera judetele din partea de nord a Romaniei. In urma tranzactiei, E.ON va detine 56,5 % din E.ON Distributie Romania, iar Ministerul Energiei va continua sa detina cele 13,5 % ramase, informeaza Allianz printr-un comunicat de presa.

UPDATE “Nu putem comenta o tranzactie privata, insa este clar ca piata energiei din Romania este puternica si atractiva, iar intrarea marilor fonduri in acest sector inainte de alte sectoare este o dovada de incredere in politicile din sector si in parcursul Romaniei, in general”, a transmis Ministerul Energiei, solicitat sa comenteze tranzactia.

“Romania este o piata europeana cu potential. Prin aceasta investitie, vom continua sa dezvoltam si sa ne diversificam in mod substantial portofoliului de active de infrastructura de inalta calitate. Aceasta masura este in acord cu strategia de investitii a Allianz ca investitor pe termen lung”, a declarat Christian Fingerle, Director de investitii, responsabil pentru investitiile in infrastructura, la Allianz Capital Partners.

“Suntem incantati de parteneriatul cu E.ON si, de asemenea, cu Ministerul Energiei si suntem nerabdatori sa contribuim la succesul afacerii”, se mai arata in comunicat.

Tranzactia este asteptata sa se incheie pana la finele acestui an.

E.ON a intrat in Romania in anul 2005, cand a preluat fostele societati de stat din domeniul gazelor naturale si energiei electrice. Companiile din structura grupului E.ON opereaza, in prezent, o retea de distributie a gazelor naturale in lungime de peste 21.400 km, respectiv o retea de distributie a energiei electrice de peste 81.000 de kilometri si desfasoara activitati de furnizare in 20 de judete situate in jumatatea de Nord a tarii, avand circa 3,1 milioane de clienti.

Allianz Capital Partners este divizia de investitii al grupului german Allianz. Cu birouri in Munchen, Londra, New York si Singapore, Allianz Capital Partners administreaza active de peste 16 miliarde de euro, in infrastructura, energie regenerabile si fonduri de investitii.

HotNews