Teodorovici da vina pe cresterea PIB pentru ca Romania s-a imprumutat 3 miliarde de euro: Asta inseamna incredere intr-o tara!

Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a vorbit, miercuri seara, despre faptul ca Romania a imprumutat 3 miliarde de euro prin vanzarea de eurobonduri pe 7, 15 si 30 de ani, aceasta fiind cea mai mare suma luata pana acum la o singura iesire pe pietele externe.

“Am decis sa ne finantam, cum fac si alte state normale, adica sa ma imprumut pentru ce am nevoie in acest an in primul semestru, dupa care sa incep sa ma imprumut daca doresc din piata si costurile imi convin ca si minister de Finante pentru anul care urmeaza. Asa este logica in orice minister de Finante care stie cum sa procedeze vizavi de datoria unei tari intr-un mod responsabil.

Faptul ca este interes pentru titluri de stat in euro din partea investitorilor straini, asta inseamna incredere pe termen lung intr-o tara, in Guvenul unei tari. Este primul an in care Romania iese pe un termen atat de lung, la 30 de ani (…) Romania a reusit azi sa iasa in pietele externe cu un volum foarte mare de titluri de stat in euro pe randamente diferite si perioade diferite, cea mai mare fiind pe 30 de ani, ceea ce inseamna foarte mult, este un mesaj foarte clar din partea pietelor externe vizavi de economia romaneasca”, a spus Teodorovici, miercuri seara, la Digi24.

Acesta a subliniat ca anul acesta o sa avem deficit de 2,76% din PIB, ceea ce inseamna undeva la 28-29 miliarde de lei, si exista necesar de finantare, acesta este deficitul care trebuie asigurat din piata, pe langa ceea ce trebuie asigurat pentru a refinanta ce ajunge la scadenta.

“Daca PIB-ul e mult mai mare fata de anul trecut, fata de acum 2 ani, cu 33% fata de 2016, este normal ca suma (imprumutata – n.red) per total sa fie mult mai mare (…) In Parlament s-a stabilit de catre Guvern un deficit de 2,55% din PIB, asta ne-am si angajat fata de partenerii nostri externi, dar repet, asta e o strategie de finantare pe care Ministerul de Finante, Guvernul, a prezentat-o public la inceput de an, ceea ce se face an de an.

Nu este niciun secret, nimeni nu ascunde absolut nimic, totul e transparent si facut conform legii”, a precizat Eugen Teodorovici.

Intrebat de explicatie are pentru faptul ca dobanda la care s-a imprumut Romania, de 4,65%, este mai mare decat cea de 4,29% la care se imprumuta Grecia, ministrul Finantelor a explicat ca fiecare tara are nivelul ei de rating, este perceputa intr-un fel sau altul, de la caz la caz.

“Dar comparati sau verificati proportiile vizavi de ce se imprumuta Grecia putin mai devreme, anul trecut sau acum doi ani si asa mai departe. La Romania, la fel. Nu e vreo diferenta de cost sau Romania se imprumuta mai scump decat altele pentru ca noi suntem nu stiu cum.

Nu e adevarat. Suntem vazuti, perceputi pozitiv la nivel international si o sa vedeti in ceea ce urmeaza ca va fi aceeasi abordare, aceeasi logica pozitiva din piata”, a mai spus seful de la MFP.

