Tarom incheie anul cu pierderi uriase, de 5 ori mai mari decat estimarile initiale. De 10 ani fara profit

Compania nationala de transport aerian Tarom estimeaza ca va inregistra in acest an pierderi in valoare de 206,79 milioane lei, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pus in dezbatare de actionarul majoritar, Ministerul Transporturilor.

Aceste noi prognoze arata pierderi de cinci ori mai mari fata de bugetul initial aprobat in luna septembrie in Guvern, care indica un rezultat negativ de 41,2 milioane lei, pentru acest an.

Anul trecut, Tarom a raportat pierderi de 46,97 milioane lei (11,1 milioane euro), pe fondul scaderii veniturilor si al valorii activelor imobilizate.

Bugetul companiei arata ca 2017 ar urma sa fie al zecelea an de pierderi pentru Tarom, avand in vedere ca societatea nu a mai inregistrat profit din 2007.

Pierderile companiei s-au adancit de la un an la altul, iar specialistii spun ca societatea va ajunge intr-un impas financiar, mai ales din cauza ca trebuie sa plateasca lunar ratele pentru cele doua aeronave Boeing achizitionate in leasing in acest an.

De asemenea, compania estimeaza pentru acest an venituri totale de 1,14 miliarde lei, potrivit bugetului rectificat, fata de 1,24 miliarde lei, cat arata bugetul aprobat in septembrie.

De altfel, la nivelul anului trecut, Tarom a realizat venituri totale de 1,24 miliarde lei. Compania si-a bugetat cheltuieli totale de 1,35 miliarde lei in acest an.

Cheltuielile de natura salariala sunt mentinute la nivelul aprobat in septembrie, de 142 milioane lei.

Tarom si-a programat totodata cheltuieli cu investitiile de 262,19 milioane lei (circa 57 milioane euro) in acest an.

Compania preconizeaza ca va ajunge la 1.900 de angajati la finalul acestui an.

“Numarul de personal prognozat la finele anului este diminuat cu 164 salariati fata de nivelul aprobat in anul 2017″, arata nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Castigul mediu lunar al angajatilor din Tarom este de 6.363 lei (1.380 euro), potrivit proiectului de buget rectificat.

Compania estimeaza ca va avea creante restante de 2,99 milioane lei la sfarsitul acestui an.

Compania de stat Tarom este al treilea transportator aerian de pasageri din Romania, dupa companiile low-cost Wizz Air si Blue Air.