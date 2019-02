Tariceanu spune ca Dancila ar renunta la taxa de 2% pe cifra de afaceri a companiilor din energie

Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, miercuri, in debutul intrevederii cu reprezentantii Centrului Roman al Energiei, ca cel mai probabil se va renunta la taxa de 2% pe cifra de afaceri a companiilor din energie.

Acesta a spus ca a discutat cu Viorica Dancila despre acest bir si ca prim-ministrul a consimtit ca taxa este excesiva, asa ca posibil sa se renunte la ea.

“Am discutat in prealabil cu doamna prim-ministru Viorica Dancila in legatura cu Ordonanta 114 si ceea ce va spun dumneavoastra i-am spus si dumneaei – nu ma feresc sa discutam, avem un dialog foarte bun si foarte sincer – si i-am impartasit ingrijorarile mele, pentru ca o parte din ingrijorarile dumneavoastra le-am preluat, prin cei cu care am avut un dialog pana acum, si i-am explicat ca aceasta taxa de 2% pe companiile din energie afecteaza grav posibilitatile de dezvoltare in continuare si atingerea unor indicatori de performanta, de profitabilitate care sunt de asteptat la aceste companii.

Si doamna prim-ministru a consimtit ca aceasta taxa este excesiva si trebuie sa analizam si cel mai probabil o sa renuntam la aceasta taxa de 2%”, a spus el.

Amintim ca deputatii si senatorii discuta azi Legea bugetului de stat pentru 2019 si Legea bugetului asigurarilor sociale.

