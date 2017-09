Supraacciza a scumpit deja motorina. Urmeaza cresteri de pret la transportul de persoane si marfuri

Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Guvernului reluarea schemei de rambursare a supraaccizei, dupa ce pretul motorinei a crescut cu 20 de bani in perioada 29 august – 15 septembrie 2017.

Transportatorii atrag atentia ca, daca nu vor putea recupera o parte din acciza, vor creste tarifele pentru transportul de persoane si marfuri.

“UNTRR reia ideea ca Guvernul Romaniei sa se preocupe de cresterea atractivitatii alimentarii cu motorina in Romania, pentru ca majorarea accizei sa nu produca efecte asupra populatiei, aceasta neputand deduce TVA, si asupra transportatorilor rutieri ce opereaza rute interne, care, daca nu vor putea recupera parte din acciza, vor creste obligatoriu tarifele pentru populatie pentru transport persoane si marfuri, iar comerciantii vor specula aceste momente si vor adauga majorari suplimentare la raft”, potrivit unui comunicat UNTRR, remis vineri.

Conform calculelor UNTRR, in urma majorarii accizei la carburanti, costul motorinei in Romania va ajunge la 0,89 euro/litru fara TVA, nivel mult mai ridicat decat in tarile din jur.

In Romania acciza este de 330 euro/1.000 litri, la fel ca in Luxemburg, iar TVA de 19%, apropiat de 17% din Luxemburg, iar pentru a creste volumul de vanzari de carburant, Romania ar trebui sa ramburseze TVA intr-o maniera simpla si predictibila tuturor utilizatorilor profesionisti, arata sursa citata.

“Cresterea accizei cu 7 eurocenti, fara o majorare a pretului, ar fi fost tehnic posibila tinand cont ca in Romania motorina si benzina sunt mai scumpe cu 5 eurocenti per litru fata de alte state europene cu productie de petrol, dar era putin probabil ca petrolistii sa absoarba aceasta majorare de cost si sa isi reduca marjele comerciale, in loc sa transfere acest cost suplimentar imediat catre clienti”, se mai mentioneaza in comunicat.

In conditiile actuale, conform UNTRR, transportatorii rutieri romani care merg in Germania vor alimenta in Austria, unde TVA de 20% este usor recuperabil, iar pretul motorinei fara TVA va fi mai mic decat in Romania (conform cifrelor oficiale nivelul este de 0,88 euro/litru fara TVA, dar in realitate exista motorina chiar si mai ieftina cu 2-4 eurocenti pe litru la statii publice), mai spun transportatorii.

Totodata, in comunicat se mentioneaza ca transportatorii rutieri romani care merg in Italia vor alimenta motorina in Slovenia, de unde se recupereaza TVA de 22% si acciza de 10 eurocenti per litru, costul ajungand sa fie de 0,78 euro/litru dupa recuperarea TVA si a accizei suplimentare.

Cei care merg in Bulgaria si Grecia alimenteaza in Bulgaria, iar transportatorii rutieri care fac transport extracomunitar alimenteaza in tarile vecine – Serbia, Moldova, Ucraina, iar transportatorii din Romania de langa frontiere alimenteaza in tarile invecinate, la fel si firmele care opereaza curse cu destinatii in apropiere de frontiere.

“In Ungaria, desi pretul la pompa este mai mare decat in Romania, prin recuperarea TVA de 27% la 60 de zile, fara nicio zi intarziere, si a accizei suplimentare – intre 2 si 5,5 eurocenti per litru (la fiecare 6 luni in Ungaria aceste cifre pot varia intre 2 – 3,5 – 5,5 eurocenti per litru, la fel ca si valoarea accizei care este de 358 euro/1000 litri cand pretul barilului de petrol este peste 50 dolari si 390 euro cand pretul barilului de petrol este sub 50 dolari), pretul final ramane 0,86 euro/litru, mai scazut cu 4 centi decat in Romania”, se mai spune in document.

