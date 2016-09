Superoferta de la Guvern pentru someri: 12.500 de lei, daca se angajeaza departe de casa

Guvernul a adoptat, miercuri, o ordonanta de urgenta care cuprinde o serie de masuri pentru combaterea somajului si stimularea ocuparii locurilor de munca de catre categoriile vulnerabile, a anuntat ministrul Muncii, Dragos Pislaru.

“In mod direct, in cadrul ordonantei, din punct de vedere tehnic, introducem o prima de activare de 500 de lei pentru orice somer de lunga durata indemnizat cu VMG (venitul minim garantat – n.red.) care isi semneaza un contract de munca”, a precizat ministrul, adaugand ca, pentru a beneficia de acesti bani, persoana respectiva trebuie sa ramana angajata minimum 3 luni la acelasi angajator.

Pislaru a mai anuntat ca in cadrul ordonantei adoptate de Guvern sa regaseste si un asa-numit pachet de mobilitate, care presupune acordarea de sprijin de la stat atat pentru naveta, cat si pentru relocare dintr-o zona in alta a tarii.

“Introducem in premiera si redefinim conceptul de sprijin pentru naveta. Discutam de o prima de incadrare care permite ca orice om din aceasta tara care doreste sa se angajeze, fiind in somaj, la mai mult de 15 km de domiciliu sau sa beneficieze de o subventie de 0,5 lei pe kilometru, plafonata la 55 de lei pe zi, care sa ii permita sa se duca si sa lucreze la distanta fata de domiciliu”, a explicat Dragos Pislaru.

El a aratat ca, in cazul in care un investitor doreste sa deschida o afacere intr-o zona defavorizata, dar nu gaseste forta de munca specializata, poate angaja someri, care vor primi de la stat o prima de instalare de 12.500 de lei in doua transe: 50% in momentul semnarii contractului si cealalta jumatate dupa expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

“O schimbare radicala este ca incurajam deplasarea familiilor. Daca persoana care isi gaseste un loc de munca mai departe de 50 de km de domiciliul actual isi ia un membru actual al familiei – sot, sotie, copii – va beneficia in plus de o subventie de 3.000 de lei”, a adaugat ministrul Muncii.

Potrivit acestuia, vor acordate subventii si pentru angajator, urmand a fi ridicate plafoanele existente la un nivel nou, de 900 de lei, si largita baza de aplicare.

“Le dam angajatorilor subventii de 900 de lei pe luna timp de 12 luni sau, dupa caz, de 18 luni, in cazul persoanelor cu handicap si care reprezinta o compensatie destul de semnificativa din salariile pe care persoanele care sunt mai putin calificate le obtin in acest moment”, a afirmat ministrul Muncii.

Prima de instalare este valabila si pentru romanii din Diaspora care vor sa revina si sa lucreze in tara.

“Oricine din Diaspora va veni in tara, venind de oriunde se afla in acest moment, si isi va cauta prin aceasta oferta pe care o avem pe mobilitate va putea beneficia de cei 12.500 de lei”, a spus Pislaru.

El a precizat ca masurile prevazute prin ordonanta de urgenta adoptata miercuri de Guvern vor fi implementate de la 1 decembrie 2016.

ziare.com