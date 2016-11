Socul unei victorii pentru Donald Trump a adus haos pe pietele financiare

Rezultatele partiale din SUA arata ca Donald Trump se apropie de victorie, o surpriza uriasa care rastoarna sondajele de opinie. Vestile din America au bulversat pietele financiare: bursele scad puternic la nivel international, iar contractele futures de pe Wall Street s-au prabusit cu circa 5%.

Potrivit Bloomberg, sunt cele mai bruste miscari inregistrate pe piete dupa socul votului pro-Brexit din iunie.

Iata cateva date care arata agitatia de pe pietele financiare:

Indicele S&P 500 scade cu 4,5%

Indicele MSCI Asia Pacific scade cu 2,4%, cel mai mult dupa votul pro-Brexit

Yenul japonez creste cu 3,2%

Aurul se scumpeste cu 3,4%

Peso-ul mexican s-a prabusit cu 11%, cel mai mult dupa 1994

Cotatia titeiului american a coborat cu peste 4%

Indicele Dow Jones a scazut cu 792 de puncte

Indicele londonez FTSE 100 a scazut cu 3,6%

O victorie a lui Trump, care devine probabila gratie rezultatelor in favoarea sa anuntate in Florida si Carolina de Nord, a fost descrisa de catre analisti ca avand potentialul de a destabiliza pietele, care au mizat pe o continuare a politicilor administratiei Obama.

Votul pro-Brexit a fost ultimul soc politic major si a dus la o scadere cu 5,3% a indicelui S&P 500 in doua zile. Daca se confirma victoria lui Trump, lovitura ar fi si mai puternica.

“Cu cat se numara mai multe voturi si se pare ca Trump va castiga, piata se prabuseste (…) Rezultatul a prins o multime de oameni cu garda jos. Suntem cu totii foarte surprinsi”, a declarat Karl Goody, de la Shaw and Partners Ltd. din Sydney, care supervizeaza fonduri de aproximativ 10 miliarde de dolari.

Amintim ca Trump a promis sa combata imigratia si sa renegocieze acordurile de liber schimb cu diverste tari, inclusiv Mexicul.

In plus, Trump este de parere ca firmele americane ar trebui sa produca in SUA, nu in strainatate, iar expulzarea imigrantilor ilegali va elibera locuri de munca pentru americani.

Trump are de gand sa taie impozitele pentru firme de la 35% la 15% si sa plafoneze impozitul pe venit la 33% pentru cei cu castiguri mari. Salariile mici vor fi partial sau total scutite de impozitare prin diferite deduceri fiscale. Un sondaj Forbes arata ca planul sau ar aduce celor mai bogati americani economii cu impozitele de 275.000 de dolari pe an, iar celor mai saraci – doar 128 de dolari.