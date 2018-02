Socul prabusirii bursei de la New York a ajuns si in Europa. Se asteapta cea mai proasta zi dupa votul pro-Brexit

Pietele bursiere europene “sunt in grafic” pentru a inregistra cea mai defavorabila zi de tranzactionare dupa votul pro-Brexit (iunie 2016).

Turbulentele din SUA si Asia s-au extins si pe pietele europene, indicele pan-European STOXX 600 a scazut, marti dimineata, cu 2,2%, a saptea zi de declin consecutiv si cea mai defavorabila zi de dupa 27 iunie 2016, transmit Reuters si Financial Times.

Bursa de la Londra a deschis sedinta de marti in scadere cu 3%, indicele principal DAX 30 al Bursei de la Frankfurt inregistra un declin de 3,60%, in timp ce indicele principal CAC 40 al Bursei de la Paris a scazut cu 3,1%. Cel mai semnificativ declin, de 5,2%, l-a inregistrat grupul bancar elvetian Credit Suisse la Bursa de la Zurich.

Indicele FTSE MIB al Bursei italiene a scazut cu 3,6%, iar indicele Ibex al Bursei spaniole inregistra un declin de 3,36%.

Richard Jerram, economist sef la Bank of Singapore, a afirmat: “In ultimul timp, pietele financiare s-au concentrat pe politica monetara a Rezervei Federale a SUA (Fed) si pe cresterea randamentelor obligatiunilor, astfel incat reactia negativa la majorarea solida a salariilor nu este surprinzatoare”.

Principalii indici ai bursei de pe Wall Street, Dow Jones Industrial Average si S&P 500 Index, au inregistrat in timpul sedintei de tranzactionare de luni cel mai semnificativ declin dupa 2011, in conditiile in care investitorii estimeaza ca Rezerva Federala a SUA (Fed) va fi nevoita sa majoreze rapid dobanzile dupa ce randamentul la obligatiunile de stat pe 10 ani a atins cea mai ridicata valoare din ultimii patru ani.

Indicele Dow Jones s-a depreciat pana la finalul sedintei de luni cu 4,6%, ajungand la valoarea de 24.345,75 puncte, in scadere cu 1.175,21 puncte fata de valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, in timp ce indicele S&P 500 a scazut cu 4,10%, la 2.648,94 puncte, iar indicele Nasdaq Composite Index a inregistrat un declin de 3,78%, la 6.967,53 puncte.

Turbulentele de luni au coincis cu instalarea noului presedinte ale Fed, Jerome Powell, care a dat asigurari ca sistemul financiar american este “mai solid si mai rezistent” decat inainte de criza financiara globala.

Volatilitatea s-a extins si pe pietele din Asia, indicele Hang Seng al Bursei din Hong Kong si indicele Shanghai Composite Index al Bursei din Shanghai inregistrau marti un declin de 3,24% si, respectiv, de 2%, in timp ce indicele principal Nikkei-225 al Bursei japoneze a scazut cu 5,26%.

In Australia, indicele S&P/ASX200 s-a depreciat cu 2,74% in prima ora a sedintei de tranzactionare de marti.

Indicele MSCI, care monitorizeaza pietele din regiunea Asia-Pacific, cu exceptia Japoniei, a inregistrat un declin de 2%, cel mai semnificativ incepand din 2016.

“Este o indelung asteptata corectie, determinata de temerile investitorilor ca Rezerva Federala a SUA (Fed) va fi nevoita sa majoreze rapid dobanzile. Declinul ar putea continua o perioada, pana cand valoarea actiunilor va ajunge la un nivel relativ atractiv”, a afirmat Ben Kwong, analist in Hong Kong.

“Apreciem ca normala valoarea vanzarilor la burse, dar viteza cu care se realizeaza nu este normala”, a apreciat Michael Purves, analist la Weeden & Co in New York.

