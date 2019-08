Salariul mediu net in Romania a ajuns la 3.142 lei in iunie

Castigul salarial mediu nominal net a fost de 3.142 lei in iunie, in crestere fata de luna precedenta cu 41 lei (+1,3%), cele mai mari valori fiind inregistrate in domeniul fabricarii produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului, iar cele mai mici in sectorul fabricarii articolelor de imbracaminte, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate miercuri.

Castigul salarial mediu nominal brut a fost de 5.127 lei, cu 49 lei (+1%) mai mare decat in luna mai 2019, scrie business24.ro.

Valorile cele mai mari ale salariului mediu nominal net au fost inregistrate in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului – 8.245 lei, iar cele mai mici valori in fabricarea articolelor de imbracaminte – 1.776 lei.

Potrivit INS, scaderile castigului salarial mediu net fata de luna mai au fost determinate de acordarea in lunile precedente de premii ocazionale (premii trimestriale, anuale ori pentru performante deosebite), drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare) .

De asemenea, scaderile castigului salarial mediu net au fost cauzate de incasarile mai mici (functie de contracte/proiecte), precum si de angajarile in unele activitati economice, de personal cu castiguri salariale mai mici fata de medie.

Cele mai semnificative cresteri ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului – cu 47,2% – si in captarea, tratarea si distributia apei, productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat, activitati de editare, tiparirea si reproducerea pe suporturi a inregistrarilor – intre 9,% si 12,5%.

In sectorul bugetar s-au inregistrat cresteri ale castigului salarial mediu net fata de luna precedenta, ca urmare a acordarii de bilete de valoare (tichete de vacanta), astfel: invatamant (+7,2%), administratie publica (+3,5%), sanatate si asistenta sociala (+2,3%) .