Salariul mediu net din iunie: 2.380 lei, mai mare cu 302 lei fata de iunie 2016. Salariile din administratia publica au urcat intr-un an cu aproape 720 de lei

Salariul mediu net din luna iunie a fost de 2.380 lei, in crestere fata de luna mai cu 17 lei, au transmis luni oficialii Institutului National de Statistica. Atat cele mai mari cat si cele mai mici salarii au ramas cele din IT&C (5.853 lei) si respectiv cele din hoteluri si restaurante (1.400 lei). In sectorul bugetar s-au inregistrat cresteri ale salariilor fata de luna precedenta in administratia publica (+1,1%) si sanatate si asistenta sociala (+0,5%). Castigul salarial mediu net a scazut in invatamant (-1,1%) comparativ cu luna precedenta. Fata de anul trecut, cei mai castigati sunt salariatii din extractia petrolului (ale caror salarii medii au crescut cu aproape 740 de lei, urmati de cei din administratia publica si din sanatate, ale caror salarii au crescut cu peste 700 de lei.

In cursul anului se inregistreaza fluctuatii ale castigului salarial determinate, in principal, de acordarea premiilor anuale si a primelor de sarbatori (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenteaza cresterile sau scaderile in functie de perioada in care sunt acordate, conducand, in cele din urma, la estomparea fluctuatiilor castigului salarial lunar la nivelul intregului an.

Cele mai semnificative cresteri ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat dupa cum urmeaza:

cu 15,3% in extractia petrolului brut si a gazelor naturale;

intre 6,5% si 11,5% in activitati de editare, fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice, intermedieri financiare (cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii), activitati de servicii anexe extractiei, fabricarea bauturilor, fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a., fabricarea substantelor si a produselor chimice, activitati auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activitati de asigurare si fonduri de pensii);

intre 4,0% si 5,5% in fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice, telecomunicatii, depozitare si activitati auxiliare pentru transport, fabricarea produselor din tutun, tiparirea si reproducerea pe suporturi a inregistrarilor, productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat.

Scaderi ale castigului salarial mediu net fata de luna precedenta s-au inregistrat in unele activitati din sectorul economic ca urmare a nerealizarilor de productii ori incasarilor mai mici (functie de contracte/proiecte), a angajarii de personal cu castiguri salariale mici, a acordarii de premii ocazionale, sume din profitul net si din alte fonduri in luna precedenta.

Cele mai semnificative scaderi ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat dupa cum urmeaza:

cu 13,4% in silvicultura si exploatare forestiera (inclusiv pescuit si acvacultura);

intre 4,0% si 8,5% in extractia minereurilor metalifere, fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor, colectarea si epurarea apelor uzate;

intre 2,0% si 3,5% in industria metalurgica, activitati profesionale, stiintifice si tehnice, transporturi terestre si transporturi prin conducte, cercetare-dezvoltare, activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale).

In sectorul bugetar s-au inregistrat cresteri ale castigului salarial mediu net fata de luna precedenta in administratia publica (+1,1%) si sanatate si asistenta sociala (+0,5%). Castigul salarial mediu net a scazut in invatamant (-1,1%) comparativ cu luna precedenta.

