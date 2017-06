Salariul mediu net a ajuns la un record in Romania. In ce domenii se castiga peste 1.000 de euro pe luna

Castigul salarial mediu net la nivel national, care include atat salariile, cat si bonusurile sau tichetele de orice tip pe care le primesc angajatii, a crescut cu 1%, sau 24 lei, in luna aprilie fata de martie, pana la 2.366 lei (522 euro), nivel record istoric.

Insa ritmul anual de crestere a incetinit la 13,4%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Fusese 14,2% in martie, 14,7% in februarie si 18,4% in ianuarie, cand s-a atins o rata-record dupa noiembrie 2008.

Nivelul castigului salarial net din aprilie (luna cu primele de Paste) este un nou record istoric, depasind precedentul record, inregistrat in decembrie 2016 (luna Craciunului), cand ajunsese la 2.354 lei (521 euro).

Si castigul mediu brut a atins in aprilie un nivel-record, de 3.291 lei (727 euro).

In aprilie, castigul mediu brut a urcat cu 1,1% fata de martie si cu 14,3% fata de aprilie 2016, in contextul in care salariul minim brut pe economie a fost majorat de Guvern cu 16% de la 1 februarie, de la 1.250 lei pana la 1.450 lei.

“Cele mai semnificative cresteri ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat dupa cum urmeaza: cu 17,1% in activitati auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activitati de asigurare si fonduri de pensii), respectiv cu 13,7% in intermedieri financiare (cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii) “, arata comunicatul de marti al INS, in celelalte sectoare fiind inregistrate cresteri mai mici ale castigurilor.

In termeni reali, tinand cont de inflatie – care a fost de 0,6% in aprilie, in termeni anuali -, castigurile nete au fost mai mari, in aprilie 2017, cu 12,7% fata de a patra luna din 2016.

Cele mai mari salarii medii nete s-au inregistrat in tehnologia informatiei – 5.968 de lei, iar cele mai mici in hoteluri si restaurante – 1.395 lei, se arata in comunicatul INS.

Potrivit tabelelor INS, pe langa sectorul IT, castigul mediu net din Romania a depasit nivelul de 1.000 de euro (4.500 lei) in luna aprilie in:

fabricarea produselor de cocserie (5.096 lei)

activitati de asigurari (5.034 lei)

banci (4.724 lei)

domeniul extractiei petrolului brut si a gazelor naturale (4.625 lei)

activitati de servicii anexe extractiei (4.595)

transporturi aeriene (4.545 lei).