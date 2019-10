Romsilva îşi propune să recolteze 9,5 milioane de metri cubi de lemn în 2020, “doar 1% din cât există”

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva îşi propune să recolteze anul viitor din pădurile statului 9,5 milioane de metri cubi de lemn, ceea ce reprezintă doar 1% din cât există la ora actuală, iar preţul de referinţă va rămâne neschimbat, la 114 lei/metru cub, a declarat, vineri, directorul general al instituţiei, Gheorghe Mihăilescu.

“La anu’ ne propunem să recoltăm din pădurile statului 9,5 milioane de metri cubi, ceea ce reprezintă 1% din cât există. Vă imaginaţi dvs. că această resursă este vulnerabilă dacă culegi fructe de 1%? Din aceste considerente vă spun că pădurile nu sunt în pericol în România. Pădurile sunt frumoase, sunt verzi, sunt întregi şi, spre deosebire de alte ţări, nu suntem afectaţi nici de boli şi nici de dăunători în sensul periculos, dar nici de fenomene meteorologice violente. Da, sunt accidente şi vor mai fi, pentru că nu s-a născut pădurea care să facă faţă unei viteze a vântului de peste 250 km/h (…)”, a spus Mihăilescu, într-o dezbatere în care a prezentat oferta pentru 2020.

În ceea ce priveşte preţul de referinţă al masei lemnoase, şeful Romsilva a precizat că acesta rămâne neschimbat, la 114 lei/mc, în condiţiile în care preţul de vânzare “a căzut” cu 25% faţă de anul trecut, din cauza volumului de lemn în exces existent pe piaţa europeană.

“Având în vedere că în această lume globală în care am intrat, în această competiţie atât europeană, cât şi mondială la care România a aderat, preţul lemnului pe piaţă a scăzut ca urmare a unui volum în exces provenit din rupturi şi doborâturi de vânt din Europa sau de atacuri de insecte şi care depăşeşte între 80 şi 100 de milioane de metri cubi, în calitate de decident am convenit, consultându-mă şi cu dvs. (reprezentanţii sectorului – n. r.), să păstrăm preţurile de referinţă la acelaşi nivel. Nu există niciun temei, când piaţa îţi scade, să umbli la acest preţ de referinţă, consolidat de câţiva ani. Cred că sunt patru ani de când îl ţinem. Este acelaşi, de 114 lei/metru cub”, a precizat directorul general al regiei.

El a adăugat că preţul final de achiziţie a scăzut de la 226 de lei/mc anul trecut, la 169 de lei/mc în 2019, respectiv cu circa 25%.

“Nu îmi este teamă de acest preţ, pentru că voi compensa prin servicii”, a subliniat Mihăilescu.

Potrivit sursei citate, din cei 9,5 milioane mc aprobaţi să fie recoltaţi, 5,8 milioane mc vor fi vânduţi la licitaţie către agenţii economici, iar 3,7 milioane mc vor fi recoltaţi de Romsilva şi vânduţi pe piaţă ca material lemnos fasonat.

“Cele 9,5 milioane de metri cubi vor avea două destinaţii: 5,8 milioane de metri cubi, conform legii, vor fi vânduţi prin licitaţie publică pe picior, adică sunt tăiaţi de firme atestate în domeniul exploatărilor, iar 3,7 milioane metri cubi le taie Romsilva, prin cele două proceduri prevăzute de lege. (…) Acest material lemnos pe care Romsilva îşi propune să îl exploateze în regie proprie are următoarele destinaţii: asigură lemnul de foc pentru populaţia României şi va fi vândut la un preţ competitiv, pentru a nu crea o disfuncţie în piaţă, iar materialul lemnos cu valorificare superioară este oferit pentru a fi vândut prin licitaţie publică firmelor care vor să cumpere pentru industrializare sau vor să prelucreze mobilă”, a explicat şeful Romsilva.

Licitaţiile publice principale vor avea loc în perioada 1 noiembrie şi 31 decembrie 2019.

Volumul masei lemnoase care se recoltează în 2020 din pădurile proprietatea statului a fost aprobat de Consiliul de Administraţie în septembrie 2019 şi a rămas la un nivel constant, atât din punct de vedere al volumului oferit, cât şi al sortimentelor.

“Există în cultura silvică ideea de an forestier, asta înseamnă că pregăteşti anul următor, începând din septembrie. Tradiţia depăşeşte 100 de ani în România. O respectăm, pentru că ţine seama de ciclul vieţii şi de felul în care pădurile cresc. Volumul total de 9,5 milioane de metri cubi va fi repartizat pe direcţii silvice în funcţie de planurile lor de conducere pe aceste suprafeţe, pe care noi le numim amenajamente silvice. Suntem singura instituţie care avem planuri de gospodărire a pădurilor de aproape 100 de ani şi pe care le reînnoim din zece în zece ani”, a arătat Mihăilescu.

Din cele 6,5 milioane de hectare de pădure cât există în evidenţa fondului forestier naţional în România, 3,113 milioane hectare se află în proprietatea publică a statului, fiind administrate de Romsilva. (Agerpres)