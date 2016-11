Romanii pot compara, incepand de joi, preturile la Carrefour, Lidl, Kaufland, Billa, Profi, Selgros

Românii pot accesa, începând de joi, “Monitorul preţurilor”, platforma care oferă posibilitatea cumpărătorilor să compare tarifele la produse alimentare de bază comercializate de către retaileri, transmite Agerpres.

În primă fază, platforma va fi testată timp de un an numai la nivelul municipiului Bucureşti, iar ulterior aceasta va fi lansată şi pentru magazinele din ţară.

“Monitorul preţurilor” conţine tarife comparative pentru 128 de produse din 64 de categorii alimentare de bază.

Pe lista retailerilor cuprinşi în “Monitorul preţurilor” se află, printre alţii, Carrefour, Lidl, Kaufland, Billa, Profi, Mega Image, Cora, Penny Market şi Selgros.

Platfoma va cuprinde pana la 128 de produse din 64 de categorii si este un proiect pilot care se desfasoara doar in Bucuresti.

Datele sunt raportate de 303 unitati din Bucuresti si Ilfov.

Nu toti retailerii care participa la acest proiect vor afisa pretul pentru fiecare produs in parte, astfel ca Mega Image si Selgros vor afisa preturile per cos de produse, relateaza ziare.com.

“Scopul acestui instrument este ca, in loc sa mergi din magazin in magazin sa compari preturile, sa faci acest lucru de la birou. Este un avantaj pentru consumatori. Acest lucru va genera o concurenta mai mare intre retaileri”, a declarat presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, la lansarea platformei.

In ceea ce priveste participarea celorlati retaileri la acest proiect, directorul general al Consiliului Concurentei, Daniela Badila, a spus ca Metro este un concept diferit si se adreaseaza firmelor, in timp ce Cora a refuzat colaborarea.

“Auchan lipseste deoarece are probleme de conectivitate si cand va rezolva aceste probleme va participa”, a completat Badila.

Cum functioneaza platforma

Pentru a utiliza platforma, consumatorii trebuie sa intre pe www.monitorulpreturilor.info, dupa care trebuie sa selecteze zona Bucuresti, iar apoi sa aleaga unul dintre sectoare sau poate selecta Ilfov si apoi poate alege una dintre localitatile din judet: Bragadiru, Popesti, Leordeni etc.

De asemenea, clientul poate selecta forma de comert: supermarket si discounter, hipermarket, cash&carry.

Urmatorul pas consta in selectarea a minim 5 produse si apasarea butonului “cautare”.

Platforma va afisa doua clasamente ale magazinelor din zona selectata: cosul cel mai ieftin (care contine produsele cu cele mai mici preturi practicate de retailerii implicati si magazinele in care se pot gasi acestea) si cosul cel mai bine vandut (care contine produse brand, nu marca proprie a magazinelor si unitatile in care se gasesc aceste produse).

Platforma a fost contestata de retaileri

“Monitorul preturilor” a fost contestat de la inceput de catre retaileri, motivand ca imaginea lor poate fi afectata daca vor fi introduse preturi in mod eronat pe platforma, dar si de faptul ca preturile pot varia de la un magazin la altul sau de la un oras la altul.

De asemenea, retailerii au obiectat ca preturile la unele produse pot fi modificate zilnic in magazine sau chiar in aceeasi zi, temandu-se ca nu vor fi actualizate in timp real pe platforma.

Dupa serii repetate de dezbateri, o parte dintre lanturile de supermarketuri si hipermarketuri de pe piata locala a inceput sa accepte existenta acestei platforme.