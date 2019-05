ROBOR-ul dispare de maine. Noul indice este valabil insa doar pentru creditele noi

Incepand de joi, indicele ROBOR, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, dispare. El va fi inlocuit cu un nou indice calculat in functie de tranzactiile bancare.

Banca Nationala a Romaniei il va publica pe site, la ora 11.00.

Dupa ce a acuzat de nenumarate ori ca din cauza ROBOR romanii platesc rate mari la creditele in lei, Guvernul l-a inlocuit prin ordonanta de urgenta.

Astfel, incepand cu 2 mai, creditele in lei cu dobanda variabila vor avea ca referinta un nou indice calculat in functie de tranzactiile bancare.

Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, un critic inversunat al ROBOR, a spus ca de acum nu vor mai exista discutii despre manipularea indicelui.

Insa noul indice se va aplica doar creditelor noi acordate populatiei. Pentru imprumuturile aflate in derulare, romanii pot depune, daca doresc, cereri de refinantare.

“Incepand cu 2 mai 2019, noul indice se aplica exclusiv creditelor nou acordate populatiei, precum si refinantarii creditelor aflate in derulare. Va fi decizia fiecarui client care are un imprumut in lei sa faca sau nu o cerere de refinantare.

La cererile de refinantare, institutiile bancare raspund in termen de 60 de zile de la data cererii formulate de clienti”, a explicat Teodorovici.

