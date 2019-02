ROBOR la 3 luni a crescut la 3,15%, cel mai mare nivel din noiembrie

Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,15%, cel mai mare nivel din ultimele doua luni si jumatate, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

ROBOR la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei.

Marti, indicele a scazut de la 3,10% la 3,09%.

Miercuri, indicele a crescut la 3,15%, cel mai mare nivel din 27 noiembrie 2018, cand a fost 3,16%.

Totodata, indicele ROBOR la sase luni a crescut de la 3,30% la 3,34%. Acesta este cel mai mare nivel din 28 ianuarie, cand a fost 3,34%.

BNR analizeaza o posibila schimbare a modului in care se calculeaza indicele ROBOR, a anuntat, marti, prim-viceguvernator-ul BNR, Florin Georgescu, in cadrul audierilor din Senat.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobanzii la care se imprumuta, intre ele, institutiile bancare din Romania, in lei, iar evolutia sa este legata, in principal, de nivelul de lichiditate existent in piata.