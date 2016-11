Reteaua de magazine Profi, vanduta pentru o jumatate de miliard de euro

Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), un fond de private equity administrat de Enterprise Investors (EI), a anuntat miercuri semnarea unui acord de vanzare a 100% din actiunile Profi Rom Food, cel mai mare lant de supermarketuri din Romania, catre Mid Europa Partners, una din cele mai mari firme de private equity axata pe achizitii in Europa Centrala si de Est. Valoarea actiunilor vandute este de 533 milioane EUR; tranzactia fiind conditionata de obtinerea aprobarilor necesare de la autoritati. Aceasta este cea mai mare tranzactie realizata vreodata de un fond de private equity in Romania si cea mai mare tranzactie in domeniul retailului din istoria tarii.

Prin cele 484 de magazine prezente in 244 de localitati, si cu aproape 11.000 de angajati, Profi este reteaua de retail modern cu cea mai mare extindere geografica din Romania.

Profi ocupa locul 9 pe piata romaneasca de retail dupa cifra de afaceri. In 2015 reteaua a facut cel mai mare profit din istoria companiei, adica 11,6 milioane euro, aproape dublu comparativ cu valoarea din 2014, la o cifra de afaceri cu 40% mai mare, de 2,54 miliarde lei (565 milioane euro).

HotNews