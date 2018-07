Rata anuala a inflatiei a scazut usor, dar ramane la cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani

Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a scazut usor in luna iunie, la 5,40%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

Cu toate acestea, ramane in continuare la cel mai mare nivel din februarie 2013, cand a fost 5,65%.

In mai, rata anuala a inflatiei a crescut la 5,41%.

In iunie, fata de aceeasi luna a anului trecut, marfurile alimentare s-au scumpit cu 3,86%, preturile marfurilor nealimentare au urcat cu 7,82%, iar preturile serviciilor au crescut cu 2,58%.

Fata de decembrie 2017, cele mai mari cresteri de preturi s-au inregistrat, in iunie, la alte legume si conserve de legume (15,99%), fructe proaspete (14,33%), cartofi (11,56%), gaze naturale (10,43%) si transportul aerian (10,22%).

Pretul combustibililor, care are un impact mai larg asupra celorlalte preturi, a crescut, in iunie fata de decembrie, cu 6,18%.

In schimb, pretul oualor a scazut cu 27,12% in iunie fata de decembrie.

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, in 4 iulie, ca decizia privind mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50% pe an a fost luata in conditiile in care cele mai noi evaluari au reconfirmat perspectiva plafonarii ratei anuale a inflatiei pe parcursul urmatoarelor luni.

In ultima prognoza, publicata in 9 mai, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere, de la 3,5% la 3,6%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 3% pentru decembrie 2019.

