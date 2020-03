Raiffeisen Bank anunță comisioane zero la încasări prin POS și e-commerce

Raiffeisen Bank reduce până la sfârșitul lunii la zero comisioanele aferente încasărilor prin card la POS si e-commerce, pentru comercianți si institutiile publice. Măsura se aplică tuturor celor care dețin în prezent contracte de acceptare la plată a cardurilor cu Raiffeisen Bank.

Prin acest demers, Raiffeisen Bank dorește să încurajeze plățile electronice la comercianți, dat fiind că folosirea numerarului înseamnă un risc ridicat de contaminare, arată banca într-un comunicat.

“Sfaturile noastre pentru clienti sunt:

mergeti in agentiile bancii numai daca este absolut necesar si respectand indicatiile personalului bancar privind comportamentul de urmat in spatiul agentiei;

operatiunile bancare vor fi efectuate cu precadere pe canale online;

daca ati calatorit recent intr-una dintre tarile din listele rosie si galbena publicate de Ministerul Sanatatii va rugam sa amanati orice vizita in agentie

daca sunteti in carantina, autoizolare sau alte situatii speciale si considerati ca veti avea probleme cu plata la timp a ratelor la credite, va rugam sa apelati 0800800555”, mai arată Raiffeisen în comunicatul difuzat vineri.