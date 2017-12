PSD promite un buget record pe 2018. 25% mai mult la investitii decat in 2017

Premierul Mihai Tudose discuta, luni, cu Marcel Ciolacu si cu ministrul Finantelor, Ionut Misa, bugetul pe 2018, urmand ca in sedinta de guvern de miercuri, acesta sa fie adoptat, a anuntat vicepremierul.

“Pe data de 6, va intra in sedinta de guvern si va fi inaintat Parlamentului. Mai departe, Parlamentul sa faca un calendar”, a afirmat vicepremierul Ciolacu, la Europa FM.

Intrebat care sunt domeniile care vor beneficia de alocari mai mari, Ciolacu a declarat: “Toate vor avea bugete mai mari. Ministerele, cum sunt investitiile la transporturi, vor avea bugete mai mari, Ministerul Sanatatii va avea buget mult mai mare. Mai ales ca are si componenta de investitii. Educatia va avea buget mai mare si Ministerul de Interne va avea bugetul mai mare fata de anul trecut”.

Marcel Ciolacu a sustinut ca investitiile vor fi mai mari decat anul trecut.

“Oricum, speram ca investitiile sa fie mai mari decat anul trecut cu peste 25%”, a estimat vicepremierul.

El a spus ca proiectul de buget se bazeaza pe un PIB mai mare.

“Este estimat in momentul acesta la 907,8, dar credem ca atunci cand se va termina si o sa ne dea prognoza INS-ul, noi credem ca va fi un buget mult mai mare. Este cel mai mare buget pe care l-a avut Romania vreodata. Cei patru indicatori macro-economici, somajul este estimat intre 4-4,4, avem crestere economica de 5,5 estimata si inflatia care va fi + sau – 2/ + sau – 1. Am vazut BNR-ul ca a dat 2,5 + sau -”, a explicat Ciolacu, care a dat asigurari si ca deficitul bugetar va fi mentinut sub 3%: “Deficitul 3%. Nu se discuta. 2,95 -2,97 va fi inchis”.