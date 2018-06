Producatorul de ciment Lafarge, inculpat pentru complicitate la crime impotriva umanitatii: Ar fi colaborat cu Statul Islamic in Siria

Producatorul francez de ciment Lafarge este vizat de o extrem de rara acuzatie de “complicitate la crime contra umanitatii” in dosarul exploziv al presupusei finantari a terorismului in Siria.

Magistratii au apreciat, joi, ca exista “indicii grave si concordante” impotriva producatorului de ciment, in vederea inculparii acestuia de “complicitate la crime impotriva umanitatii”, “finantarea unei intreprinderi teroriste”, “punerea in pericol a vietii” unor fosti salariati ai fabricii sale siriene de la Jalabiya, in nordul tarii, si “incalcarea unui embargo”, potrivit unei surse judiciare citate de AFP.

Grupul urma sa achite o cautiune in valoare de 30 de milioane de euro, in cadrul unui control judiciar.

Dupa inculparea a opt cadre si conducatori – inclusiv fostul CEO Lafarge din 2007 pana in 2015 Bruno Lafon – din cauza finantarii unei intreprinderi teroriste si/sau punerea in pericol a vietii celuilalt, intreprinderea – ca persoana juridica, Lafarge SA (LSA), holdingul actionar majoritar al filialei siriene Lafarge Cement Syria – urmeaza sa se explice in fata a doi judecatori financiari – Charlotte Bilger si Renaud Van Ruymbeke – si a unui judecator antitero, David de Pas.

Grupul LafargeHolcim, format prin fuziunea in 2015 intre francezi si elvetienii de la Holcim, a anuntat imediat ca filiala sa LSA va sesiza Curtea de Apel pentru a contesta “infractiuni care nu (ii) reflecta in mod echitabil responsabilitatie”.

“Hotararea istorica” luata joi “trebuie sa determine Lafarge sa-si asume responsabilitatile si sa deschida un fond de indemnizare independent, pentru ca victimele sa-sivada prejudiciul reparat rapid”, a reactionat ONG-ul Sherpa, parte civila in proces.

Asociatia considera aceasta inculpare “un pas in lupta impotriva impunitatii multinationalelor care opereaza in zone de conflict armat”.

Continuarea AICI