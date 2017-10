Premierul da asigurari ca deficitul ramane sub 3%, in ciuda datelor Eurostat. Misa nu va fi inlocuit

Premierul Mihai Tudose a afirmat miercuri, la Carei, ca deficitul bugetar pe anul acesta este de sub 3% si a sustinut ca nu se pune problema schimbarii din functie a ministrului de Finante, Ionut Misa.

“Deficitul pe anul acesta este sub 3, si la anul tot sub 3. Imi permiteti sa comentez ce stiu eu, nu ce stiti dumneavoastra. Este sub 3 – 2,97 pe 2017, si tot asa pe 2018 este bugetul prognozat”, a spus Tudose, intrebat de jurnalisti despre cifrele Eurostat, date publicitatii, marti, si care arata un deficit pe trimestrul doi de peste 4%.

Intrebat daca este nemultumit de ministrul Finantelor, Ionut Misa, premierul a negat respectiva informatie. “Nu, nu este adevarat, ci dimpotriva. Nu intentionam (sa il schimbe din functie – n.red.). Guvernamental nu, politic nu”, a subliniat Mihai Tudose.

Si presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus ca Ionut Misa este un ministru bun, care va avea rezultate bune.

“Am inteles ca am avut o intalnire de taina luni seara. Am avut o zi intreaga, vreo 18 ore de discutii pe buget si impreuna cu domnul Misa. N-a fost niciun conflict intre noi, sau intre premier si dl. Misa. E un ministru bun care munceste si va avea rezultate bune”, a afirmat Dragnea.

Premierul Mihai Tudose si liderul PSD, Liviu Dragnea, au participat, miercuri, la manifestarile organizate la Ansamblul Monumental “Glorie Ostasului Roman” din Carei, judetul Satu Mare, cu prilejul Zilei Armatei Romaniei.