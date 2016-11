Pietele financiare isi revin din socul produs de victoria lui Donald Trump

Rezultatele alegerilor din SUA arata ca Donald Trump a obtinut victoria, o surpriza uriasa care rastoarna sondajele de opinie. Vestile din America au bulversat pietele financiare: bursele scad puternic la nivel international, iar contractele futures de pe Wall Street s-au prabusit cu circa 5%.

Potrivit Bloomberg, sunt cele mai bruste miscari inregistrate pe piete dupa socul votului pro-Brexit din iunie.

Panica pe burse a durat doar cateva ore. Indicele FTSE 100, cel mai important de la bursa londoneza, a recuperat tot terenul pierdut in tranzactiile de dimineata. Ba mai mult, a trecut pe teren pozitiv, astfel ca a ajuns la +0,08% la aceasta ora.

In plus, belgianul Peter Praet, membru in comitetul director al Bancii Centrale Europene (BCE), a facut un apel la calm.

Rusia a avut parte de cresteri pe pietele financiare. Indicele RTS al Bursei de la Moscova a inregistrat o crestere de 1,24%, in timp ce indicele Micex a avut parte de un avans de 1,42%. De asemenea, rubla s-a stabilizat in raport cu moneda americana, un dolar fiind cotat la 63,86 ruble si a scazut usor in raport cu moneda europeana, un euro fiind cotat la 70,93 ruble.

Discursul lui Donald Trump, in cadrul caruia si-a anuntat victoria, a calmat investitorii, cel putin deocamdata. Bursa londoneza a deschis pe rosu, consemnand un recul de peste 3%, insa dupa ce republicanul a terminat de vorbit de la tribuna, pierderile s-au diminuat pana la 1%, arata The Guardian.

Dar de ce s-a intamplat acest lucru? O posibila explicatie vine de la analistul Jeremy Cook, care arata ca, in discursul sau, Trump a avut stofa de presedinte, avand in vedere ca nu a fost presarat cu amenintari si glumite ca pana acum.

Evident, de la vorbe la fapte e un drum lung, insa se pare ca investitorii s-au multumit cu asta pentru moment.

Iata cum au evoluat celelalte piete financiare europene:

Indicele DAX al bursei germane a deschis in scadere cu 3%

Indicele CAC 40 al bursei franceze a deschis in scadere cu 3%

Indicele IBEX al bursei spaniole a deschis in scadere cu 3,8%

Rubla ruseasca a scazut cu 0,3%

Cotatia petrolului Brent, de referinta pentru Europa, a scazut cu 1,3%

ziare.com