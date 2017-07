Parlamentul European adopta o directiva care impune multinationalelor sa publice date financiare separate pentru fiecare tara in care opereaza

Parlamentul European a adoptat marti o directiva care impune multinationalelor sa raporteze separat taxele si datele financiare pe care le platesc in fiecare tara din lume in care opereaza, anunta PE, intr-un comunicat.

Daca initiativa este sustinuta si de statele membre, multinatioanalele vor trebui sa raporteze impozitele pentru fiecare stat in care desfasoara activitiati, cu posibila exceptie a informatiilor sensibile din punct de vedere comercial, fara ca acestea sa fie definite insa in mod clar, potrivit Reuters.

In prezent, multinationalele isi publica datele financiare in rapoarte consolidate, si nu distincte pe fiecare tara in parte, iar practica transferului profiturilor taxabile catre tari cu fiscalitate redusa sau chiar zero este frecventa.

“Informatiile privind taxele pe venit aplicate companiilor multinationale cu o cifra globala de afaceri de minimum 750 milioane EUR ar trebui publicate intr-un format comun pentru fiecare jurisdictie fiscala unde firma sau subsidiara ei activeaza. Aceste date ar trebui sa fie disponibile gratuit si accesibile pe pagina de internet a companiei”, se arata in comunicatul PE.

Aceste informatii ar trebui sa se refere la:

numele companiei si lista subsidiarelor sale, daca este cazul, o scurta descriere a activitatii si a acoperirii geografice

numarul de angajati full-time

suma cifrei de afaceri nete

capitalul inregistrat

suma profitului sau pierderilor brute

suma taxelor pe venit platite in anul financiar relevant de catre firma si de catre filialele sale rezidente fiscal in respectiva jurisdictie fiscala

suma castigurilor acumulate

daca subsidiarele, afiliatele sau filialele beneficiaza de un tratament fiscal preferential

Potrivit textului aprobat de eurodeputati, statele membre pot acorda exceptii de la obligatia de a publica una sau mai multe informatii “sensibile din punct de vedere comercial”. Aceste exceptii ar trebui reinnoite anual si ar trebui aplicate doar in jurisdictia statului membru care ofera exceptia.

Odata ce un stat membru a acordat o exceptie, trebuie sa informeze Comisia Europeana confidential despre informatia omisa, adaugand o explicatie detaliata privind exceptia.

In fiecare an, Comisia va publica pe pagina ei o lista a firmelor care au primit exceptii, precum si o explicatie succinta privind motivatia.

Parlamentul a aprobat si amendamente care vor stabili limite pentru exceptiile obtinute de firme privind publicarea informatiilor fiscale. Companiile care isi pierd eligibilitatea pentru o anumita exceptie vor fi obligate sa faca publice imediat informatiile exceptate. Companiile vor fi obligate, de asemenea, sa isi reinnoiasca anual acordul de exceptare de la publicarea unei informatii.

Mai mult, la finalul perioadei de confidentialitate privind o anumita informatie, compania va trebui sa publice detaliile fiscale retroactiv, – in forma unei medii aritmetice – pentru a acoperi perioada in care s-a bucurat de exceptia de la publicarea unor detalii.

Dupa aprobarea propunerii de raport cu 534 voturi la 98 si 62 abtineri, deputatii au votat ca documentul sa fie trimis inapoi comisiilor parlamentare pentru a incepe negocierile in prima lectura pe baza mandatului dat de plen.