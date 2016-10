OMV Petrom vinde 19 zacaminte petroliere din Romania catre o companie olandeza, cu tot cu angajati

OMV Petrom a vandut 19 zacaminte petroliere din Romania, cu tot cu angajatii care lucreaza la aceste exploatari, catre subsidiara din tara noastra a companiei olandeze Mazarine Energy, insa valoarea tranzactiei nu a fost facuta publica.

Transferul activelor trebuie sa fie aprobat de autoritati si se estimeaza ca va fi finalizat pana la sfarsitul acestui an.

Potrivit unui comunicat remis de OMV Petrom catre Ziare.com, in afara de cele 19 zacaminte petroliere onshore, Mazarine Energy va intra in posesia a trei instalatii pentru reparatii capitale si a echipelor aferente.

In plus, dupa finalizarea tranzactiei, compania olandeza va prelua si cei 200 de angajati de la OMV Petrom care lucreaza acolo.

“Mazarine a identificat o serie de oportunitati de optimizare a productiei si lucrari de reparatii capitale care vor determina o crestere a productiei. In plus, sunt planificate campanii de achizitie seismica pentru a identifica structuri care nu au fost inca forate.

Cele 19 zacaminte fac parte dintr-un pachet de zacaminte selectate in 2014 pentru a fi transferate, ca parte a programului de optimizare a portofoliului. In 2015, cele 19 zacaminte au avut o productie zilnica totala de aproximativ 1.000 barili (reprezentand sub 1% din productia zilnica a OMV Petrom) “, se arata in comunicat.

Banii vor veni din finantarea in valoare de 500 de milioane de dolari obtinuta de Mazarine Energy de la fondul de investitii Carlyle International Energy Partners.

Peter Zeilinger, membru al directoratului OMV Petrom, responsabil cu activitatile de upstream, a transmis ca “avand in vedere actualul context al petrolului, facem eforturi pentru a ne creste eficienta si pentru a genera mai multa valoare”.

Mazarine Energy este o companie de explorare si productie, care se concentreaza pe oportunitati de exploare conventionala, de dezvoltare si productie cu riscuri mici, pe termen scurt in Europa, Africa si zona Mediteraneana extinsa.

Cu sediul central in Haga, compania este activa in prezent in Africa de Nord, avand controlul majoritar al licentei Zaafrane din Tunisia, unde au fost sapate doua sonde de explorare in apropierea infrastructurii existente. Ambele au descoperit hidrocarburi si au fost testate cu succes la debite comerciale.

Subsidiara din Romania a fost infiintata in 2015. Potrivit datelor de la Ministerul Finantelor, consultate de Ziare.com, anul trecut firma a avut venituri 0 si cheltuieli in valoare de 17.876 de lei.