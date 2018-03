Negocieri finalizate cu Damen pentru Santierul Naval Mangalia. Statul roman va deveni actionar majoritar cu 51%

​Ministerul Economiei anunta ca a finalizat negocierile cu olandezii de la Damen asupra pachetului majoritar de actiuni de la santierul naval Santierul DMHI Mangalia. Statul roman va renunta sa-si exercite dreptul de preemptiune asupra cotei de 51%, care in acest moment este detinuta de Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. In schimb, va fi preluata de Damen Shypyards Group, care ulterior va ceda gratuit 2% din pachetul de actiuni catre statul roman, care in acest moment este actionar minoritar cu 49%. Dupa ce va primi gratuit inca 2%, statul roman va deveni actionar majoritar.

“Este pentru prima dată în ultimii 28 de ani când statul român preia controlul asupra unui obiectiv industrial strategic privatizat. Din calitatea de acționar majoritar putem să protejăm eficient interesele statului român și putem să protejăm inclusiv forța de muncă înalt calificată de la Șantierul Naval”, a declarat ministrul economiei Dănuț Andrușcă.

Negocierile dintre statul român și investitorul strategic interesat în Șantierul Naval DMHI Mangalia au fost finalizate în seara zilei de miercuri, 21 martie, se arata intr-un comunicat al Ministerului Economiei.

Astfel, Șantierul Naval 2 Mai S.A Mangalia, societate controlata de Ministerul Economiei, va renunța la exercitarea dreptului de preferință cu privire la achiziția pachetului de acțiuni deținut de Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering la societatea Daewoo Mangalia Heavy Industries S. A Mangalia. Ulterior, Damen Shypyards Group va cesiona, cu titlu gratuit, către Șantierul Naval 2 Mai S.A, 2% din pachetul de acțiuni, mai precizeaza Ministerul Economiei.

Structura de acționariat care rezultă în urma asocierii: 51% Șantierul Naval 2 Mai S.A si 49% Damen Shipyards Group.

“Oferta fermă autentificată va fi depusă în scris în cursul zilei de astăzi la sediul Șantierului Naval 2 Mai. După Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor SN 2 Mai SA Mangalia, care va avea loc în data de 30 martie, partea română va intra în discuții pentru elaborarea statului societății mixte”, mai precizeaza Ministerul Economiei.

In acest moment, Ministerul Economiei detine prin Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, 49% din actiunile de la Daewoo Mangalia, iar coreenii 51%. Santierul Naval 2 Mai Mangalia este o companie de stat cu o cifra de afaceri care nu a depasit 30 de milioane de lei in 2016.

Reamintim ca in luna ianuarie, Guvernul a decis ca statul roman vrea sa-si exercite dreptul de preemptiune asupra pachetului de actiuni de 51% de la santierul naval Mangalia pe care coreenii de la Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering vor sa-l vanda. Problema este ca acest drept de preemptiune a fost exercitat cu intarziere, chiar in plina tranzactie intre coreeni si olandezii de la Damen Shipyards Group, cel mai mare constructor naval din Olanda.

In noiembrie, Damen anuntase ca a incheiat deja un contract cu Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) pentru achizitionarea cotei sale de 51% de la Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI). Olandezii ar fi urmat sa cumpere actiunile pentru 26 de milioane de dolari.

Insa tranzactia nu a mai fost finalizata in conditiile in care in ianuarie, Guvernul a anuntat ca statul vrea sa-si exercite dreptul de preemptiune. Dupa aceasta decizie din ianuarie, activitatea santierului a fost blocata. Aceasta in conditiile in care este o companie aflata in pragul falimentului, cu pierderi de aproape 500 de milioane de lei in 2016 si datorii de peste 5,3 miliarde lei.

Ulterior, statul roman, prin Ministerul Economiei, a purtat negocieri cu olandezii de la Damen pentru acel pachet de 51%.

Insa, blocarea activitatii pe santier a provocat mari nemultumiri in randul angajatilor. Pentru joi, reprezentantii Federatiei Sindicatelor Libere din Romania (FSLR) au anuntat proteste in fata Ministerului Economiei, nemultumiti de situatia in care se afla santierul naval Daewoo Mangalia Heavy Industries.