Mugur Isarescu ramane la sefia BNR. Mai multi senatori PSD au boicotat votul

Parlamentul, reunit in sesiune extraordinara, a votat miercuri, cu majoritate de voturi, ca Mugur Isarescu sa ramana si pentru cel de-al 7-lea mandat consecutiv la sefia BNR. Isarescu a intrat in Cartea Recordurilor inca din 2009, ca fiind guvernatorul care a stat cel mai mult la conducerea unei banci centrale.

Au fost 300 de voturi pentru si doar 15 impotriva, multi parlamentari lipsind din plen. Au fost si cativa care au boicotat votul de azi.

Mai multi lideri PSD au preferat sa stea pe holuri in timpul votului, protestand, astfel, fata de decizia Vioricai Dancila de a-l sustine pe actualul guvernator. Printre ei s-au aflat Serban Nicolae sau Lia Olguta Vasilescu, informeaza Digi24.

“Se imbina continuitatea cu noutatea, tineretea cu experienta. Mandatul nostru e stabilit de legile bancare, dar avem si un mandat nou, hotarat de programul de aderare la zona euro. Avem un mandat ambitios, cu multe provocari.

Acum, la sfarsitul mandatului fostului Consiliu, dati-mi voie sa va spun cateva vorbe: am avut onoarea sa prezidez acest Consiliu si l-as caracteriza drept un Consiliu de profesionisti, de patrioti si de oameni pragmatici, care au raspuns in mod concret la diversele provocari in fata carora am fost noi, cei din BNR, expusi”, a spus Isarescu, dupa vot.

Intrebat daca a fost surprins de sustinerea primita de la PSD si ALDE, in conditiile in care a fost foarte criticat in ultimii 2 ani de ambele formatiuni, Isarescu a spus ca nu.

“Surpriza n-a fost foarte mare, apare (surpriza, n.red.) la un numar mare de voturi contra”, a spus Isarescu.

Guvernatorul BNR are 69 de ani si in mandatul sau a trecut prin orice conjunctura economica de la hyperinflatie, in conditiile in care Romania era in pragul falimentului, si pana la criza financiara globala din 2008.