Modificari importante in Codul Muncii: ITM poate sa sisteze activitatea unei firme, trebuie sa existe documente de evidenta a timpului lucrat

Guvernul a emis vineri o OUG prin care se instituie obligatia angajatorului de a pastra la locul de munca o copie a contractului individual de munca si documentele de evidenta a orelor de lucru prestate zilnic de fiecare salariat, pentru a combate fenomenul muncii nedeclarate.

“Angajatorul are obligatia de a pastra la locul de munca o copie a contractului individual de munca si documentele de evidenta a timpului de munca prestat zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit a programului de lucru”, se prevede in Ordonanta de urgenta de modificare si completare a Codului muncii, adoptata de executiv in sedinta de astazi, anunta Guvernul.

Reglementarea creeaza posibilitatea verificarii in timp real a formei de angajare a persoanelor care desfasoara activitate la locul de munca controlat, prin confruntarea imediata a datelor existente in documente cu cele transmise in registrul general de evidenta a salariatilor.

Actul normativ reglementeaza situatiile care constituie munca nedeclarata, precum:

primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, in ziua anterioara inceperii activitatii

primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii

primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat

primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial

Se inaspreste si regimul sanctionator al muncii nedeclarate prin eliminarea limitei de 5 persoane stabilite pana in prezent, pentru incadrarea faptei ca si contraventie si cresterea cuantumului amenzii contraventionale aplicate.

Totodata, inspectorii de munca vor avea competenta de a sista activitatea locului de munca supus controlului in cazurile in care constata cazuri de munca nedeclarata.

In vederea incurajarii contravenientului la conformare si la plata benevola a amenzii contraventionale, s-a instituit posibilitatea achitarii a jumatate din amenda in termen de cel mult 48 de ore de la data comunicarii procesului verbal de sanctionare.

Alta modificare stabileste ca primirea la munca a unei persoane aflata ilegal in Romania, cunoscand ca aceasta este victima a traficului de persoane, constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

In comunicatul dat de guvern, nu este precizata o data de intrare in vigoare a noilor prevederi, caz in care, cel mai probabil, acestea se vor aplica de la momentul publicarii OUG in Monitorul Oficial, saptamana viitoare.

