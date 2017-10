Misa a schimbat numele “taxei de solidaritate” pentru firme si a crescut-o la 2,25%

Ministrul de Finante, Ionut Misa, a explicat ce se va schimba odata cu trecerea contributiilor in sarcina angajatilor.

Astfel, taxa de solidaritate cu care a bulversat pe toata lumea cand a anuntat-o in cadrul unei emisiuni televizate se va numi de fapt contributie asiguratoare de munca si va fi de 2,25% din salariul brut al fiecarui angajat.

“Contributiile scad cu doua puncte procentuale: din totalul contributiilor, de la 39,25% platite azi se vor reduce si vor ajunge la 37,25%. Asta inseamna mai multe contributii in beneficiul salariatului. Din totalul de 22,75% contributii platite in dreptul firmei, 20 de puncte procentuale trec in dreptul salariatului. In total din salariul brut 35% vor fi contributii platite de angajator in numele salariatului. Deci vor fi mai multi bani pentru pensii si sanatate pentru fiecare angajat.

Contributiile ramase in sarcina angajatorului – 2,75% -, dupa transfer scad de asemenea la 2,25% si vor acoperi riscurile de somaj, accidente, concediu medical, creante salariale. Toate vor fi intr-o singura contributie care se va numi contributie asiguratoare pentru munca”, a spus Misa in sedinta de Guvern de joi.

ziare.com