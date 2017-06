Miliardarul Jim Rogers zice ca vine o criza majora: Va fi cea mai mare. Se vor inchide muzee, spitale, universitati

Omul de afaceri Jim Rogers, un foarte cunoscut investitor, cu o avere de miliarde de dolari, avertizeaza ca vin vremuri grele pentru economia mondiala.

Mai exact, el spune ca urmeaza o criza economica cum nu a mai fost niciodata.

Intr-un interviu acordat Business Insider, miliardarul Rogers a spus ca in urma acestei crize financiare se vor inchide nu numai companii, ci si muzee, spitale sau universitati.

“In 2008 am avut probleme din cauza datoriilor. Datoria de atunci nu este nimic in comparatie cu ce se intampla acum”, a spus Rogers. “Va fi cea mai mare criza din viata mea, si eu sunt mai in varsta ca tine (i-a spus el reporterului – n.red.). (…) Va fi cea mai rea din viata ta si din viata mea”, a adaugat miliardarul.

Intrebat daca va putea cineva sa salveze situatia, Rogers a spus ca oamenii vor incerca, dar nu vor reusi. El a explicat ca dobanzile vor creste si ca oamenii vor cere ajutorul si ca apoi birocratii si politicienii vor incerca sa faca ceva, dar nu vor reusi.

Mai mult, Jim Rogers spune ca manat de ceea ce a vazut ca urmeaza sa se intample s-a mutat in Asia. “Copiii mei vorbesc mandarina din cauza a ceea ce vine”.

“O sa vedeti guverne esuand, o sa vedeti tari esuand. Islanda a esuat data trecuta. Alte tari au esuat. O sa vedeti multe din astea”, a punctat omul de afaceri.

El a amintint de exemplul bancii Lehman Brothers, cu o istorie de peste 150 de ani si care a intrat in faliment, lucru catalogat de multi drept unul dintre cele mai spectaculoase evenimente din istoria economica a lumii.

“Nu mai e nici macar o amintire pentru multi oameni”, a punctat Jim Rogers.

Despre momentul in care ar putea sa vina aceasta criza, Roger a spus ca la sfarsitul acestui an sau anul viitor.

Nu este prima data cand omul de afaceri lanseaza astfel de avertismente. Si in 2016, el a spus intr-un interviu ca intreaga planeta va avea de suferit din cauza a ceea ce urmeaza. Si in 2011, el a spus ca urmeaza o criza mai rea ca cea din 2008.