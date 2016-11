Maxim istoric: Dolarul a ajuns la cea mai mare valoare avuta vreodata fata de leu

Indicele dolarului (urmarind evolutia USD fata de alte sase valute) se mentinea miercuri la pranz aproape de maximumul ultimelor unsprezece luni, moneda unica pierzand teren pana la USD 1.0697/EUR. Monedele Europei emergente au fost si ele in scadere fata de euro miercuri in prima jumatate a zilei. Leul a testat nivelul 4.5240/EUR, BNR afisand la ora 13 un curs mediu de 4.52 lei pentru un euro, de 4.22 de lei pentru un dolar SUA si de 4.20 pntru un franc elvetian. “Ne asteptam ca leul sa inchida mai slab azi”, spun economistii.

Potrivit unei analize publicate de HotNews.ro in aceasta dimineata, in cazul dolarului SUA cresterea se consolideaza putin si cei care vor profituri ar trebui sa mai astepte putin. Asteptam sa vedem si daca aceasta crestere se va simti impotriva yenului japonez sau a altor valute, in functie de evolutia obligatiunilor din SUA si a apetitului de risc.

EUR – moneda unica nu prea iese in evidenta – arata mai stabila decat JPY pentru moment, dar preferam evitarea cumpararii de EURUSD cat timp suntem sub 1.0850. Acum, instrumentele cu venit fix din Europa par lipsite de atractivitate – un factor ar putea fi si faptul ca Europa “exporta” capital.

JPY – yenul recupereaza din pierderi, dar nu se poate compara cu dolarul american. Graficul s-a schimbat mult, dar in continuare credem intr-o crestere spre 109.60 vs. dolar, poate chiar 110.00, daca marjele de profit pe obligatiuni in SUA vor continua sa creasca.

GBP – consolidarea lirei a fost chiar mai adanca decat a dolarului SUA, GBPUSD renuntand la nivelul superior de 1.2500. Mai exista sanse de consolidare suplimentara.

CHF – USDCHF s-a oprit la paritate, dar va scadea destul de curand, chiar daca riscam o consolidare pe termen scurt. Sa ne intrebam daca va mai scadea CHF, pe fondul interesului unei cresteri a USDCHF.

​Cum lista anunturilor economice programate astazi este relativ scurta, investitorii au timp sa urmareasca si sa comenteze alegerile viitorului presedinte al SUA pentru completarea echipei ce va guverna tara si pentru asigurarea unui proces de tranzitie fara probleme la Casa Alba. Publicarea datelor privind indicele preturilor producatorilor si ale celor referitoare la productia industriala, ambele pentru octombrie, este asteptata azi in SUA.

Miercuri dimineata segmentul scurt al curbei randamentelor implicite a scazut cu alte zece puncte de baza situandu-se usor sub nivelul 0.20% in timp ce segmentul 1M-3M a ramas in zona 0.60% – 0.80%.

Randamentele sunt aproape neschimbate pe piata secundara a titlurilor suverane denominate in lei in dimineata de miercuri, participantii la piata avand un moment de liniste in care sa-si analizeze portofoliile dupa modificarile curbei in urma alegerilor prezidentiale din SUA.

Preturile metalelor pretioase au ramas aproape neschimbate miercuri dimineata. Aurul se tranzactioneaza in momentul redactarii in jurul nivelului 1,225.00 dolari pe uncie, argintul fluctueaza in jurul nivelului 17.00 dolari pe uncie, platina coborat la 930.00 dolari pe uncie iar paladiul a scazut sub 700.00 dolari pe uncie.

