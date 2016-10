Marea Britanie va pierde anual cate 66 de miliarde de lire si pana la 9,5 din PIB din cauza Brexit

Marea Britanie ar putea pierde sume uriase de bani in fiecare an, in cazul in care tara va iesi in cele din urma din Uniunea Europeana, dupa votul pro-Brexit.

Trezoreria britanica ar putea pierde pana la 66 de miliarde de lire sterline anual, reprezentand venituri fiscale, daca tara paraseste piata unica europeana, conform unui document intern al guvernului obtinut de The Times.

Oficialii cred ca, in cel mai rau caz al unui asa-numit Brexit dificil, PIB al tarii ar putea sa scada cu pana la 9,5 la suta dupa 15 ani.

De asemenea, se estimeaza ca investitiile externe directe si comertul vor scadea cu circa 20 la suta, fata de situatia in care Marea Britanie ar fi ramas in Uniunea Europeana. Aceasta va face ca productivitatea sa cada.

In aceasta saptamana vor avea loc discutii interne in cadrul Trezoreriei britanice, pe tema Brexit.