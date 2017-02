Legea preventiei: Fiscul si ITM-ul nu te vor mai amenda fara sa te avertizeze mai intai

Autoritatile nu vor mai putea amenda o firma, fara ca mai inainte sa o avertizeze si sa o indrume pentru a intra in legalitate. Acesta este principiul care sta la baza legii preventiei, aflata in dezbatere publica.

Noile prevederi ale legii preventiei, aflata acum in dezbatere publica, se vor aplica pentru sanctiunile prevazute de Codul Fiscal, Codul de Procedura Fiscala, Legea securitatii si sanatatii in munca, Codul Muncii, Legea privind sistemul asigurarilor pentru somaj, Legea contabilitatii, Legea dialogului social, Legea privind ucenicia in munca.

In plus, masurile vor fi valabile si pentru sanctiunile prevazute de alte acte normative, precum HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, OG 21/1992 privind protectia consumatorului sau Legea nr. 52/2011 privind activitatile zilierilor.

Ce inseamna preventia

Un operator economic va putea fi sanctionat doar dupa ce va fi avertizat si indrumat de organele de control, acesta fiind de altfel si principiul care va sta la baza noilor prevederi:

“Componenta de preventie trebuie sa prevaleze mai ales atunci cand ne referim la mediul de afaceri, iar o masura de preventie inaintea unei masuri punitive inseamna timp pretios oferit intreprinzatorului pentru a se conforma. Sunt sigur ca, pe termen lung, aceasta lege atat de asteptata de mediul de afaceri va contribui semnificativ la imbunatatirea modului in care acesta functioneaza”, spunea in ianuarie fostul ministru Florin Jianu, in cadrul sedintei de guvern in care au fost prezentate prevederile propuse.

Care va fi mecanismul de functionare

Asa cum am precizat deja, in momentul in care vor descoperi o neregula la firme, de natura contraventionala, inspectorii Fiscului ori cei ai Inspectiei Muncii nu vor mai aplica sanctiunea la prima constatare a unei fapte.

Potrivit informatiilor furnizate de Liviu Rogojinaru, presedintele Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), mecanismul de functionare a preventiei va fi urmatorul:

- inspectorul va incheia un proces-verbal de constatare a neregulilor si va redacta planul de conformare, care va cuprinde aspecte ce trebuie remediate, precum si termenul de conformare pentru fiecare fapta;

- termenul de conformare nu va fi mai mic de 7 zile lucratoare;

- dupa expirarea termenului de conformare, organul de control va avea dreptul sa reia controlul;

- in cazul in care se constata ca nu au fost respectate obligatiile stabilite in planul de conformare, in termenul acordat, organul de control va aplica sanctiunile prevazute de actele normative.

Totodata, este important sa precizam ca un contribuabil va putea beneficia de masurile de preventie o singura data pentru fiecare fapta care constituie contraventie, intr-un termen de trei ani.

