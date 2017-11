Isarescu: Preturile vor creste mai repede decat anticipasem

Noua prognoza a BNR pentru sfarsitul acestui an arata o crestere mai accentuata a preturilor: 3.2% in decembrie 2018 si 2.7% in decembrie 2017, a anuntat joi Mugur Isarescu in cadrul prezentarii Raportului privind inflatia. epasirea limitei superioare a intervalului tintei in prima parte a anului 2018 se datoreaza in principal unor efecte statistice de baza asociate reducerilor unor taxe si impozite indirecte la inceputul anului 2017, evolutiei anticipate dar si acumularii de presiuni inflationiste.

Calculate la taxe constante (fara impactul de runda I al modificarilor operate la nivelul TVA, al accizelor si al unor taxe nefiscale), rata anuala a inflatiei va atinge 3.3% la finele anului curent, 3.1% la sfarsitul celui viitor si 2.9% la orizontul proiectiei. E greu sa vezi cand ai atatea scaderi de taxe, sa le dai pe toate deoparte si sa vezi cat va fi inflatia”, a mai spus Isarescu.

Cresterea costurilor de productie ale firmelor, in principal pe fondul preconizarii mentinerii presiunilor ample din partea majorarilor

salariale, dar si amplificarea excedentului de cerere in contextul conduitei expansioniste a politicii fiscale si al avansului venitului disponibil sunt printre ratiunile pentru care bancherii centrali cred ca preturile vor creste mai sustinut decat anticipasera in urma cu 3 luni.

In opinia celui mai important om din BNR, inflatia va urca mai ales spre sfarsitul anului 2017 si perioada ianuarie-martie 2018, “dupa care se aplatizeaza”. “Nu e deloc usor de anticipat ce se intampla, cand taxele ba cresc, ba scad. Ba scade TVA, ba creste acciza”, a adaugat Isarescu.

“Am calculat cum ar fi mers inflatia, daca nu ar fi fost aceste miscari de taxe: pentru finalul anului 2017, rata anuala ar fi fost de 2,3%, iar pentru finalul anului 2018 ar fi fost de 3,1%. Fara impactul taxelor, rata inflatiei ar fi aratat mai bine”, a mentionat guvernatorul BNR.

