Iohannis se intalneste azi cu conducerea BNR, pe tema cresterii dobanzilor

Presedintele Klaus Iohannis se intalneste miercuri, la Palatul Cotroceni, cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei.

La intalnirea cu seful statului vor participa Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, si Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul BNR, informeaza Administratia Prezidentiala.

Klaus Iohannis a declarat luni ca vrea sa medieze conflictul dintre Guvernul Dancila si Banca Nationala a Romaniei, pentru ca s-a mers prea departe cu declaratiile contondente.

“Aceasta animozitate intre Guvern si BNR estedaunatoare si am decis sa incerc o mediere si ii voi invita in zilele urmatoare la Cotroceni sa vad unde sunt problemele. S-a mers cam departe cu unele afirmatii destul de contondente in ultima vreme. (…) Sper sa reusim sa ajungem cumva la un numitor comun”, a declarat presedintele Iohannis.

Seful statului s-a referit la acuzatiile din ultima vreme la adresa BNR, facute de puterea politica de la Bucuresti.

“Aceasta abordare de a arunca in curtea BNR inflatia, cresterea dobanzilor este fundamental gresita “, a afirmat Klaus Iohannis.

Seful statului a explicat ca dobanzile au crescut din cauza politicilor fiscale ale guvernantilor.

“Politicile fiscale ale guvernantilor au dus la cresterea dobanzilor. Problema poate fi rezolvata printr-o abordare responsabila si politici guvernamentale sustenabile. Guvernele PSD nu au inteles foarte bine urmarile politicilor pe care le-au pus in practica, au trecut cu lejeritate peste argumentele Opozitiei, ale mele. Ea poate fi corectata, dar daca mai stam mult se va ajunge la dezechilibre in scurt timp”, a amintit Klaus Iohannis.

In schimb, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, spune ca nu exista niciun razboi intre institutia pe care o conduce si Banca Nationala a Romaniei.

“Nu e niciun razboi intre institutii, intre Ministerul Finantelor si BNR. Noi colaboram ca institutii, dar asta nu inseamna ca nu ne criticam”, a afirmat, marti, Eugen Teodorovici.

Intrebat de jurnalistii de la Parlament daca este necesara medierea dorita de presedinte, ministrul a raspuns ca nu este nevoie de asa ceva.

“Nu cred ca este nevoie sa avem o astfel de discutie. Este o relatie buna intre BNR si Ministerul Finantelor”, a sustinut Teodorovici.

La finalul lunii februarie, in fata unei cresteri a ratei inflatiei, Liviu Dragnea a anuntat ca ii va cere explicatii guvernatorului BNR, Mugur Isarescu.

In 4 aprilie, guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a declarat ca a raspuns scrisorii primite anterior de la presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.

El a spus insa ca nu vrea sa dea detalii din acest raspuns, pentru ca Dragnea anuntase ca va da publicitatii scrisoarea respectiva.

Saptamana trecuta, Liviu Dragnea a continuat sa arunce vina pentru cresterea inflatiei si i-a acuzat, de data aceasta, pe straini.

Liviu Dragnea sustine ca politicile guvernelor PSD-ALDE din ultimul an si jumatate nu ar avea nicio legatura cu cresterea inflatiei, ci ca de vina ar fi companiile cu capital strain care, “cand au vazut ca veniturile romanilor cresc, au majorat preturile”.

ziare.com