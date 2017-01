Introducerea tarifului de inregistrare si mentenanta anuala pentru domeniile.ro a fost anulata

Decizia privind introducerea de la 1 iulie 2017 a unui tarif de inregistrare si mentenanta anuala pentru domeniile “.ro” a fost anulata, joi, de Consiliul de Administratie al Institutului National de Cercetare in Informatica (ICI), la solicitarea ministrului Comunicatiilor, Augustin Jianu.

Conform comunicatului remis presei joi de Ministerul Comunicatiilor, decizia a fost luata dupa ce un numar de 16 parteneri ROTLD (Registrul Roman de domenii. ro, n.red.) au solicitat organizarea de consultari publice pe acest subiect, nemultumite de efectele deciziei initiale.

In aceste conditii, a fost stabilit urmatorul calendar privind consultarea publica:

“Luni 30 ianuarie 2017 – publicarea pe website-ul Ministerului Comunicatiilor a unui chestionar referitor la principiile ce vor sta la baza reglementarii. Raspunsurile la intrebari si orice alt punct de vedere vor fi transmise prin intermediul chestionarului online pana la data de 28 februarie 2017. Proiectul de lege va fi redactat de catre un grup de lucru inter-institutional, pornind de la punctele de vedere primite.

In luna iulie 2017, ministerul va publica spre consultare proiectul de lege. Proiectul va ramane in consultare publica pentru cel putin 30 de zile, timp in care ministerul va organiza cel putin o dezbatere la sediul MCSI pe marginea proiectului de lege.

Urmare a procesului de consultare publica ministerul va prezenta forma finala a proiectului de lege in Guvern, in luna septembrie 2017″.

Serviciul de administrare a domeniilor “.ro” este gestionat de Institutul National de Cercetare in Informatica (ICI), care in urma cu o luna a anuntat ca intentioneaza sa introduca de la 1 iulie 2017 un tarif de inregistrare si mentenanta, in anumite conditii.

Initiatorii proiectului au prezentat si o serie de argumente, sustinand ca:

- tariful de inregistrare si mentenanta anual este necesar pentru acoperirea costurilor initiale de inregistrare, precum si pentru acoperirea costurilor zilnice de mentinere in functiune a inregistrarii, cum ar fi costuri de intretinere si service, precum si costuri pentru asigurarea unei mai bune securitati

- el va duce la deblocarea numelor de domenii “.ro”, care au fost inregistrate incepand cu anul 1993, si care in prezent nu mai sunt folosite

Proiectul mai prevedea ca tariful asigura atat serviciul de inregistrare cat si o perioada de 5 ani de utilizare in conditii de securitate.

“Dupa expirarea perioadei de 5 ani, se va achita anual o valoare de referinta pentru Registrul de domenii. ro, necesara pastrarii serviciului de utilizare a domeniului. ro in conditii de siguranta.

Pentru numele de domenii “.ro” inregistrate inainte de data de 01.07.2012, detinatorii dreptului de utilizare au obligatia de a achita tariful de mentenanta anual in intervalul 01.07.2017-01.10.2017. Pentru domeniile “.ro” inregistrate in intervalul 01.07.2012 – 01.07.2017, tariful de mentenanta anual va fi achitat in momentul in care dreptul de utilizare a numelui de domeniu “.ro” este egal cu 5 ani de la data inregistrarii”, se mai arata in comunicatul remis in 23 decembrie 2016.

In replica, mai multe companii de web hosting au acuzat ICI de lipsa de transparenta si au sustinut ca pentru domeniile care vor fi inregistrate dupa 1 iulie plata va trebui obligatoriu facuta pentru 5 ani, ceea ce presupune costuri mult mai mari.

ziare.com