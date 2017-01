In timp ce Trump ameninta China cu un razboi comercial, gigantul Alibaba cumpara compania americana MoneyGram

Ant Financial, filiala care se ocupa de plati digitale in cadrul companiei de comert online Alibaba, cumpara MoneyGram, firma de transferuri de bani cu sediul in SUA, pentru 880 de milioane de dolari.

Preluarea firmei americane de catre grupul din China va avea nevoie de aprobari din partea Comitetului de Investitii Straine din SUA, arata BBC. Autoritatea analizeaza achizitiile straine, invocand securitatea nationala.

MoneyGram are aproape 350.000 de filiale in aproape 200 de tari. Ant Financial are peste 630 de milioane de utilizatori.

Ant Financial are o cota mare de piata in industria serviciilor de plata online in China. Achizitia ar putea ajuta compania sa se extinda in conditiile in care exista o competitie cu sistemul de plata WeChat al Tencent.

Actiunile MoneyGram au crescut cu aproape 9% in urma anuntului. Preluarea a fost deja aprobata de comitetul director al MoneyGram.

Initiativa gigantului chinez pe piata americana vine in contextul tensiunilor intre China si SUA, cea mai mare economie a lumii. In timpul campaniei prezidentiale, Donald Trump a amenintat ca va impune taxe importurilor din China. In replica, China a transmis ca, daca Trump se va tine de cuvant, atunci companii precum Apple, Boeing si producatori auto din SUA vor avea mult de suferit.

Daca intelegerea va fi aprobata, acesta ar fi a doua achizitie a firmei Alibaba in SUA. Anul trecut, compania gigant de comert online a cumparat EyeVerify cu 70 de milioane de dolari. EyeVerify este un start-up cu sediul in Missouri, care foloseste tehnologie biometrica de identificare pentru a asigura trazactiile si datele utilizatorilor.

In 2015, fondatorul Alibaba, Jack Ma, sustinea ca 100 de milioane de cumparatori folosesc in fiecare zi site-ul, pentru achizitii. Acesta afirma ca s-a pornit cu 18 angajati si s-a ajuns la 30.000.