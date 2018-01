Hotelurile, magazinele si localurile sunt obligate sa afiseze daca nu au autorizatie de securitate la incendiu

Potrivit prevederilor legale intrate in vigoare vineri, beneficiarii constructiilor publice in care functioneaza unitati din categoria comert, cultura si turism care nu au autorizatie de securitate la incendiu au obligatia sa realizeze si sa amplaseze in dreptul intrarilor panouri de instiintare.

Acestea trebuie tiparite cu litere de tipar, cu dimensiuni de minimum 2,5 centimetri, de culoare rosie, pe fundal alb, avand continutul: “Acest spatiu functioneaza fara autorizatia de securitate la incendiu”.

Nemarcarea corespunzatoare a acestor tipuri de obiective atrage dupa sine sanctionarea cu amenda de pana la 5.000 de lei.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, constructiile publice care vor trebui sa afiseze panourile de instiintare fac parte din cele care reunesc un numar mare de utilizatori si pentru care sunt necesare masuri sporite de siguranta pentru prevenirea incendiilor.

Este vorba despre localuri, hoteluri, magazine, muzee si alte spatii publice de acest gen.

Camera Deputatilor a adoptat, in 21 decembrie, proiectul pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cunoscut drept “Legea Colectiv”, care instituie obligatia celor care nu au autorizatie de securitate la incendiu sa anunte la intrare.

Conform actului normativ initiat de deputatul PMP Ionut Simonca, alaturi de alti 74 de parlamentari din toate partidele politice, panourile de instiintare trebuie sa fie afisate pana la obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu.