Holdingul japonez Nomura pleaca din Londra si se muta la Frankfurt, dupa Brexit

Holdingul financiar japonez Nomura a decis sa isi transfere sediul central european din Londra la Frankfurt, dupa Brexit, au declarat persoane apropiate situatiei.

Cea mai mare companie de brokeraj din Japonia va incepe in aceasta luna pregatirile pentru stabilirea unui sediu in centrul financiar german, a spus una din surse, citata de Bloomberg.

Nomura va solicita acordul autoritatilor de reglementare din Germania si va cauta un spatiu de birouri, inainte de a transfera mai putin de 100 de angajati din Londra la Frankfurt.

Nomura ar deveni astfel prima companie financiara japoneza care ar alege un nou sediu pentru a-si asigura accesul liber pe piata UE dupa Brexit. Decizia ar avea loc in pofida esecului in alegeri al premierului britanic Theresa May, care nu a obtinut majoritatea dorita in Parlament, rezultat care creste probabilitatea unui Brexit mai bland.

Frankfurt, unde se afla sediul Bancii Centrale Europene (BCE), a devenit una dintre optiunile preferate pentru bancile cu activitati globale care vor sa isi transfere personalul din Londra.

Goldman Sachs si Morgan Stanley cauta spatii de birouri in oras, care ar putea veni noul lor centru pentru operatiunile de trading din UE, au declarat persoane aproapiate situatiei, la inceputul lunii iunie.

Nomura, care in martie avea 3.026 de angajati in Europa, majoritatea la Londra, a luat in considerare orase ca Munchen, Luxemburg si Paris, pentru operatiunile europene.

Un purtator de cuvant al Nomura a refuzat sa comenteze.

Ministrul britanic de Finante Philip Hammond si guvernatorul Bancii Angliei, Mark Carney, si-au unit fortele in aceasta saptamana pentru a apara industria serviciilor financiare a Marii Britanii, guvernul incercand sa transfere atentia Brexitului de la controlul imigratiei la pastrarea locurilor de munca.

Hammond a spus ca fragmentarea serviciilor ar creste costul produselor financiare, in timp ce Carney a facut apel pentru un nou sustem de cooperare intre Marea Britanie si UE in domeniul caselor de cliring pentru derivate.

In aceasta saptamana au inceput negocierile oficiale dintre Marea Britanie si UE pentru Brexit.