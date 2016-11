Guvernul va termina legea salarizarii bugetarilor la inceputul lunii decembrie. Crestere medie de 29% pana in 2021

Guvernul va termina proiectul legii salarizarii bugetarilor si o va trimite in Parlament la inceputul lunii decembrie, a anuntat ministrul Muncii, Dragos Pislaru (foto), la Antena 3. Salariul mediu brut va ajunge la 4.000 de lei pana in 2021, iar cresterea medie a salariilor va fi de 29% (14 miliarde lei in medie), a mai spus Pislaru.

El a mai spus ca cele mai mari cresteri, de pana 60-70%, se vor inregistra la bugetarii cu salarii mici, si a dat ca exemple salariatii din asistenta sociala si din administratia publica locala.

Proiectul de lege urmeaza sa fie discutat si votat de urmatorul Parlament.

Pislaru a anuntat ca in acest moment exista 1.217.000 angajati in administratia publica, iar in total in Romania exista 5.600.000 de salariati.

Reamintim ca Guvernul Ciolos a fost criticat dur de PSD pentru ca nu a reusit sa promoveze un proiect de lege a salarizarii unice a bugetarilor.

