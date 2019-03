Guvernul va adopta o nouă OUG care modifică “Ordonanța lăcomiei”. Ce se va întâmpla cu ROBOR

Creditele în lei vor fi calculate în funcţie de un nou Robor, a anunţat vineri ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici. Noul indice va reduce ratele, iar toate contractele ar urma să fie revizuite până cel târziu la sfârşitul anului.

Măsura este prevăzută în modificările care vor fi făcute de Guvern la celebra ordonanţa 114, puternic contestată de mediul de afaceri, inclusiv de bănci, cărora li s-a impus o nouă taxă.

“Ordonanța lăcomiei” va fi modificată printr-o nouă OUG care va fi adoptată săptămâna viitoare. Una dintre modificări va fi stabilirea Robor în funcţie de tranzacţiile interbancare şi zilnice pe trimestrul anterior, a declarat Teodorovici.

El a susținut că astfel vor scădea ratele românilor, dar nu a putut spune cu cât. Intrebat de jurnaliști dacă va demisiona în cazul în care ratele nu vor fi mai mici, Teodorovici a răspuns: “Bun”.

Declarațiile au fost facute la Reprezentanța Comisiei Europene, spunând că discuțiile privind modificările asupra OUG 114 nu sunt finalizate, că “abia așteaptă să termine cu ordonanţa asta” și că există o “rezistență” cum nu a văzut niciodată legat de un act normativ.

Teodorovici a afirmat că OUG va fi modificată printr-o nouă ordonanță, care va fi adoptată săptămâna viitoare de Guvern.

“După cum ştiţi, ieri am avut discuţii la Ministerul Finanţelor cu Asociaţia Română a Băncilor şi vom avea şi astăzi o discuţie pentru a discuta pe forma finală a textului de ordonanţă care să modifice OUG 114. Am avut discuţie, desigur, şi cu BNR, am trimis şi o informare la Banca Centrală Europeană, arătăm care sunt modificările pe care le aducem şi pregătim o ordonanţă de urgenţă care va fi aprobată săptămâna viitoare în Guvern”, a spus ministrul Finanțelor.

Una dintre principalele modificări vizează decuplarea Robor de partea de taxă pe activele financiare – acest Robor nou va fi calculat la tranzacţiile interbancare şi zilnice pe trimestrul anterior, fiind o medie aritmetică care se aplică pe trimestrul următor, a explicat el.

Teodorovici a susținut că modificările vizează scăderea ratelor românilor, dar nu a putut spune concret despre ce scădere va fi vorba.

stirileprotv.ro