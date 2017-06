Guvernul renunta la consultantii fiscali pentru impozitul pe gospodarie. Vor fi inlocuiti de o aplicatie

O aplicatie informatica va face o treaba mai buna decat consultantii fiscali in cazul impozitului pe gospodarie, a afirmat, marti, ministrul Finantelor Publice, Viorel Stefan (foto).

“Se lucreaza la impozitul pe gospodarie. Pana la jumatatea lunii iunie noi vom prezenta un proiect nu numai cu impozitul pe gospodarie, ci unul de modificare a Codului Fiscal in intregul sau. Nu am fost de acord sa i se spuna impozit pe gospodarie. Este vorba de un impozit pe venit care se gestioneaza prin globalizare si cu declararea pe gospodarie. Sistemul poate fi imbunatatit consistent fata de varianta cu care am plecat noi initial”, a spus Stefan.

Potrivit acestuia, in prezent sunt constrangeri din punct de vedere al sistemului informatic al ANAF de a implementa imediat un astfel de sistem.

“De aceea, se intrevede un orizont de implementare de 2 – 3 ani. Am ajuns la concluzia ca ceea ce ar fi trebuit sa faca acei consultanti fiscali se poate rezolva folosind resursele informatice care astazi se gasesc in diverse institutii ale statului, daca noi suntem in stare sa le integram intr-o aplicatie informatica, care sa rezolve. Aceasta este o solutie mai ieftina, mai buna. Noi vom pune la dispozitie un mecanism online de plata a impozitelor si taxelor. Se pune problema daca toti cetatenii vor avea abilitatile necesare”, a explicat Viorel Stefan.

El a precizat ca impozitul pe gospodarie va fi implementat in trei etape, prima incepand de la 1 ianuarie 2018.

“Va insemna globalizarea in 2019 in mai a veniturilor, fara a se elimina retinerea la sursa a celor de natura salariala”, a mai aratat ministrul.

ziare.com