Guvernul negociaza cu sindicatele salariul minim pe 2017. Variante de lucru

Guvernantii si sindicatele discuta, luni dupa-amiaza, la Palatul Victoria, cateva scenarii legate de nivelul salariului minim, valabil pentru anul viitor.

Cel mai posibil scenariu este inghetarea salariului minim brut la nivelul actual, de 1.250 de lei, relateaza Digi 24, care citeaza surse guvernamentale.

Al doilea scenariu este cresterea cu 10 la suta, pana la 1.375 de lei, iar al treilea este o majorare cu 20 la suta, pana la 1.500 de lei.

Pe de alta parte, sindicatele vin cu alte variante. Potrivit Agerpres, Blocul National Sindical mizeaza pe o suma cuprinsa intre 1.350 si 1.450 de lei, in timp ce propunerea “Cartel Alfa” e de 1.450 de lei.

Totul depinde insa de bugetul pe anul viitor, care nu este inca stabilit si nici nu va fi elaborat de actualul Executiv.

Profit.ro scrie insa ca, daca salariul minim ar creste cu 10 la suta, productivitatea muncii ar scadea cu 2,3 la suta.

Acest lucru se explica prin faptul ca, in tara noastra, cresterea salariului minim, care determina cresterea costurilor, nu favorizeaza cresterea productivitatii, ci scaderea sa, deoarece angajatorul vrea sa reduca din cheltuieli prin reducerea de personal.

In anul 2015, au fost identificati peste 1,2 milioane de angajati cu salariu minim, in timp ce in luna octombrie estimarea Guvernului era de peste 1,5 milioane.

In prezent, salariul nostru minim este, la o valoare de 277 de euro, al doilea cel mai mic din Uniunea Europeana, dupa cel din Bulgaria.