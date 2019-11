Guvernul majoreaza procentul din impozitul pe venit care revine primariilor si le scapa de cheltuielile cu asistenta sociala

Guvernul Orban anunta ca la rectificarea bugetara ce va fi adoptata in aceasta saptamana vor fi prevazuti bani pentru plata drepturilor restante, dar si pentru co-finantarea proiectelor angajate de localitatile care nu mai au resurse.

“Guvernare DESCHISA inseamna grija pentru comunitatile locale! Guvernul PNL restabileste colaborarea corecta intre autoritatea centrala si cea locala. Nici o noua competenta nu va fi data primariilor fara a se aloca si banii necesari.

La rectificarea bugetara se vor prevedea bani pentru plata drepturilor restante, dar si pentru co-finantarea proiectelor angajate de localitatile care nu mai au resurse”, scrie vicepremierul Raluca Turcan (foto) pe Facebook.

Totodata, in ceea ce priveste bugetul pe anul viitor, Raluca Turcan spune ca guvernul va majora procentul din impozitul pe venit care va reveni primariilor si le va scapa de povara de a plati cheltuielile cu asistenta sociala.

“In ce priveste bugetul de anul viitor, guvernul va majora procentul din impozitul pe venit care va reveni primariilor. De asemenea, guvernul va scapa primariile de povara de a plati cheltuielile cu asistenta social. O parte din aceste cheltuieli vor fi luate din sarcina autoritatilor locale.

Nu in ultimul rand, vom finanta proiecte de investitii in retele de gaz, vom incuraja investitiile in proiecte sustenabile si care sa aduca servicii de calitate in comunitatile locale. Proiectele nu se vor mai aloca pe criterii clientelare. Vor exista criterii clare, proceduri bine stabilite si o competitie corecta”, mai precizeaza vicepremierul.

Mai mult, Raluca Turcan anunta ca primarii care reusesc sa economiseasca bani pentru proiecte multianuale nu vor mai fi nevoiti sa returneze la centru excedentul bugetar la sfarsit de an.

“Din acest an, primarii care reusesc sa economiseasca bani pentru proiecte multianuale nu vor mai fi nevoiti sa returneze la centru excedentul bugetar la sfarsit de an. Vor avea astfel fonduri pentru a-si programa noi proiecte”.

ziare.com