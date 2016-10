Guvernul ataca la CCR conversia creditelor in franci elvetieni

Guvernul a contestat la Curtea Constitutionala (CCR), luni seara, proiectul de lege adoptat de Parlament referitor la conversia creditelor in franci elvetieni la cursul istoric.

Informatia a fost confirmata de purtatorul de cuvant al Executivului, Liviu Iolu, potrivit News.ro.

Astfel, conversia creditelor in franci elvetieni la cursul de la data acordarii nu va intra in vigoare inainte ca magistratii Curtii Constitutionale sa dea un verdict.

Observatiile Guvernului

Guvernul considera ca actul normativ incalca prevederile Constitutiei legate de retroactivitate, caci conversia se aplica si creditelor luate in trecut, dar si in ceea ce priveste predictibilitatea legii.

Intr-un punct de vedere transmis anterior adoptarii proiectului in Parlament, Cabinetul Ciolos cerea ca legea sa aiba un caracter social. Asta presupunea ca masura sa fie aplicata doar consumatorilor persoane fizice, care au credite de pana la 150.000 de euro (echivalent in franci elvetieni) si cu un grad de indatorare de peste 50% din veniturile nete.

Deputatii au adoptat insa proiectul in unanimitate, fara a tine cont de opinia Executivului.

Initial, la propunerea lui Viorel Stefan, presedintele Comisiei de finante-banci, deputatii au introdus conditia privind gradul de indatorare, precum si un plafon de 250.000 de franci elvetieni, insa, dupa dispute politice si cu debitorii cu credite in franci elvetieni, modificarile au fost retrase.

Deci dintr-o masura menita a fi sociala, care sa ajute oamenii care nu isi mai pot plati ratele pentru ca a crescut mult cursul francului, legea a devenit o mana cereasca si pentru cei cu credite uriase, care nu ar avea o problema sa isi plateasca ratele.

Critici dure

Dupa adoptarea legii de Camera Deputatilor, bancherii au criticat dur aceasta masura, in frunte cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.

El a transmis ca “asistam la curente populiste ale caror solutii magice, intre ghilimele, bineinteles, pot genera euforie in randul beneficiarilor pe termen scurt, uneori si la initiator, dar cu costuri economice deloc neglijabile pentru societate pe termen mediu si lung”.

In plus, economistul-sef al BRD, Florian Libocor, a declarat ca Legea privind conversia in lei a creditelor in franci elvetieni si cea a darii in plata ar putea sa dispara “de Martisor”, dupa ce se va incheia “tevatura politica”.

La randul sau, profesorul universitar Cristian Paun a avertizat intr-un interviu acordat Ziare.com ca populismul de care dau dovada politicienii ne impinge catre o noua criza, iar pretul pentru conversia creditelor din franci in lei va fi platit de toata lumea.

