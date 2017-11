Guvernul a dat pe furis o ordonanta de urgenta: Obliga firmele sa faca negocieri colective pentru transferul contributiilor

Odata cu adoptarea de urgenta a trecerii contributiilor in sarcina angajatilor, Guvernul a dat fara sa anunte o noua ordonanta de urgenta prin care obliga toate firmele sa initieze negocieri colective pentru punerea in practica a transferului.

Ordonanta a fost publicata joi in Monitorul Oficial. Guvernul a adoptat-o insa in urma cu 8 zile, mai exact in aceeasi zi in care a trecut si ordonanta revolutiei fiscale. Niciun cuvant nu a fost suflat despre acest lucru.

Casa de avocatura VP&Partners a explicat, pentru Profit.ro, ca in intervalul 20 noiembrie – 20 decembrie anul acesta angajatorii sunt obligati sa faca aceste negocieri, insa in actul normativ nu exista nicio sanctiune prevazuta in cazul in care nu o vor face.

In schimb, ordonanta da puteri sporite sindicatelor, care vor putea acum sa negocieze in unitatile in care nu exista sindicat sau in care sindicatul este nereprezentativ. Aceste drepturi sporite sunt valabile insa strict pentru negocierea noilor salarii pe ordonanta “revolutiei fiscale”.

“Este o obligativitate impusa tuturor angajatorilor din Romania de a initia negocieri colective pentru punerea in aplicare a OUG prin care sunt transferate contributiile sociale de la angajator la salariat. Toti angajatorii sunt obligati sa initieze, in perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017, negocieri colective, pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG 79/2017.

Guvernul a transferat catre angajatori si sindicate responsabilitatea de a gasi solutii pentru mentinerea veniturilor in noile conditii de taxare a salariilor. Trebuie mentionat, insa, ca negocierile colective pot conduce la declansarea conflictelor de munca (grevelor), cu consecinte asupra stabilitatii economice si sociale”, au explicat cei de la casa de avocatura VP&Partners, pentru sursa citata.

Obligatiile sunt introduse prin derogare de la Legea dialogului social.