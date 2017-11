Guvernul a aprobat reducerea contributiei catre Pilonul II de la 5,1% la 3,75%

Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri reducerea procentului de plata catre Pilonul II de pensii, de la 5,1% la 3,75%. Guvernul sustine ca prin aceasta reducere nu este afectata valoarea nominala din prezent.

“Mai precis, suma care este achitata astazi catre administratorii Pilonului II va fi cel putin aceeasi, anul viitor, dar scaderea procentului este necesara ca urmare a cresterii salariului mediu cu 20%, de la 1 ianuarie 2018, masura pe care guvernul o are in vedere in perioada imediat urmatoare”, se arata intr-un comunicat de presa.

“Orice diminuare a cotei de contributie sub nivelul de 4,25% in conditiile trecerii la noul sistem de asezare a contributiilor de asigurari reprezinta o reducere a acesteia comparativ cu situatia actuala. Nivelul propus de 3,75% echivaleaza deci cu o reducere de circa 12%. Este ca si cum in conditiile mentinerii actualului sistem de asezare a contributiilor de asigurari, procentul ar scadea de la 5,1% la circa 4,5%”, sustine Bogdan Dumitrescu, conferentiar universitar.

