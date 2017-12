Guvernul a aprobat bugetul pe 2018: Crestere economica de 5,5%, deficit bugetar de 2,97%, inflatie de 3,1% si un castig mediu net de 2.614 lei

Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri proiectul de buget pentru 2018, care este bazat pe o crestere economica de 5,5%, inflatie medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro si un castig salarial mediu net lunar de 2.614 lei.

Deficitul bugetar pe cash este estimat la 2,97% din PIB, in timp ce deficitul ESA este de 2,96% din PIB, cu incadrare in tinta de deficit bugetar de sub 3% din PIB. Pentru investitii sunt prevazute cheltuieli de 38,5 miliarde lei, ceea ce inseamna 4,2% din PIB, in crestere cu 11,5 miliarde lei fata de anul 2017. Cea mai mare crestere va fi la cheltuielile cu asistenta sociala, ajungand la 98,6 miliarde lei, ceea ce inseamna 10,9% din PIB. Dupa aprobare, proiectul va fi trimis in Parlament.

In proiectul de buget sunt prevazute resursele necesare pentru majorarile salariale potrivit calendarului stabilit prin legea salarizarii unitare si angajamentul cresterii punctului de pensie cu 10%.

Veniturile bugetare sunt estimate la 287,5 miliarde lei (31,7% din PIB). Cele mai mari ponderi in totalul veniturilor bugetare in anul 2018 le inregistreaza contributiile cu 10,1%, urmate de TVA cu 6,8 %, accize 3,3%, impozit pe salarii si venit cu 2,3 % din PIB.

Cheltuielile bugetare sunt estimate la 314,5 miliarde lei miliarde lei (34,6% din PIB). Cea mai mare crestere o inregistreaza cheltuielile cu asistenta sociala ajungand la 98,6 miliarde lei, respectiv 10,9 % din PIB.

Cheltuielile de personal sunt estimate la 81,2 miliarde lei (8,9%), ceea ce inseamna o crestere de 11,6 miliarde lei fata de anul 2017, pe fondul aplicarii Legii privind salarizarea bugetarilor.

Bunurile si serviciile sunt estimate la 39,9 miliarde lei (4,4% din PIB), in timp ce cheltuielile cu datoria publica inregistreaza in anul 2018, 12,1 miliarde lei ( 1,3 % din PIB);

Sumele alocate pe fiecare institutie

Ministerul Apararii: 18.164,9 milioane lei (majorare cu 11,3% fata de 2017). S-a asigurat alocarea a 2% din PIB conform angajamentelor.

Ministerul Dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene: 6.208,6 milioane lei credite bugetare (majorare cu 30,6% fata de anul 2017) si 38.343,0 milioane lei credite de angajament;

Ministerul Transporturilor: 9.132,8 milioane lei credite bugetare (majorare cu 0,9% fata de anul 2017) si 30.911,5 milioane lei credite de angajament;

Ministerul Educatiei: 23.794,4 milioane lei (majorare cu 240,9% fata de anul 2017). De precizat ca incepand cu anul 2018, din bugetul Ministerului Educatiei Nationale se vor plati si drepturile salariale ale personalului din invatamantul preuniversitar de stat;

Ministerul Sanatatii: 8.762,2 milioane lei (majorare cu 4,6% fata de anul 2017). Pentru Casa Nationala de Asigurari de Sanatate s-a alocat suma de 33.769,0 milioane lei, cu 4,530,0 milioane lei mai mult fata de anul 2017 (majorare de 15,5%);

Ministerul Culturii: 1.117,4 milioane lei (majorare cu 50,4%). In bugetul acestui minister s-au alocat 150 milioane lei pentru finantarea manifestarilor, actiunilor si proiectelor prilejuite de aniversarea Centenarului Romaniei (1918-2018) si a Primului Razboi Mondial;

Ministerul Muncii: 31.693,0 milioane lei (scadere cu 13,2% fata de anul 2017). Scaderea provine din diminuarea transferurilor de la bugetul de stat, pentru echilibrarea bugetului asigurarilor sociale de stat, de la 13.599,1 milioane lei in anul 2017, la 7.408,8 milioane lei in anul 2018;

Ministerul Afacerilor Externe: 944,1 milioane lei credite bugetare (majorare cu 21,9% fata de 2017) si 1.033,1 milioane lei credite de angajament. In bugetul Ministerului Afacerilor Externe s-au alocat credite de angajament pentru incheierea de contracte pentru pregatirea exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene in anul 2019, de 194,9 milioane lei.

Ministerul Agriculturii: 23.522,1 milioane lei (majorare – 23,6%);

Ministerul Afacerilor Interne: 15.311,9 milioane lei (majorare – 20,7%)

Ministerul Justitiei: 3.750,6 milioane lei (scadere – 0,8%);

Ministerul Public: 1.234,7 milioane lei (majorare – 0,23%)

Ministerul Tineretului si Sportului: 517,3 milioane lei (majorare – 15,3%);

Ministerul Mediului: 444,9 milioane lei (scadere – 5,4%);

Ministerul Comunicatiilor: 291,8 milioane lei, din care 170 milioane lei pentru majorarea capitalului social la Companiei Nationale “Posta Romana”.

Ministerul Economiei: 355,9 milioane lei, din care 53 milioane lei pentru capitalul social al operatorilor economici din industria nationala de aparare aflati sub autoritatea acestuia (majorare 104,9%);

Ministerul Finantelor: 4.569,4 milioane lei (majorare – 25,5%); Ministerul Finantelor- Actiuni generale: 21.595,6 milioane lei (majorare – 1,2%);

Ministerul Energiei: 583,3 milioane lei (scadere – 36,0%);

Ministerul Turismului: 63,4 milioane lei (majorare – 39,8%)

Ministerul pentru Mediul de Afaceri: 1.237,1 milioane lei (majorare – 32,4%)

Ministerul Cercetarii: 1.652,7 milioane lei (majorare ￯ 13,6%)

Ministerul Apelor si Padurilor: 438,9 milioane lei (majorare – 26,8%)

Ministerul Consultarii Publice si Dialogului Social: 8,9 milioane lei (majorare – 16,8%)

MInisterul pentru Relatia cu Parlamentul: 7,3 milioane lei (scadere – 0,7%);

Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni: 25,4 milioane lei (majorare – 44,6%);

Secretariatul General al Guvernului: 1.336,3 milioane lei (majorare – 24,8%);

Administratia Prezidentiala: 57,6 milioane lei (majorare – 20,7%);

Senat: 196,0 milioane lei (majorare – 30,3%);

Camera Deputatilor: 436,2 milioane lei (majorare – 29,6%).

