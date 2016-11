Guvernul a aprobat a doua rectificare bugetara din 2016: Agricultura primeste o suma record. Cine pierde si cine castiga

Guvernul a aprobat, miercuri, a doua rectificare bugetara din acest an. Cei mai multi bani merg la Ministerul Agriculturii, administratiile locale si Ministerul Dezvoltarii.

Anuntul a fost facut de sefa de la Finante, Anca Dragu, dupa sedinta Executivului.

“Este a doua rectificare bugetara pozitiva, care arata o imagine foarte buna a gestionarii banului public. Am pastrat limita de deficit bugetar de 2,8% din PIB in numerar”, a declarat aceasta.

Ea a precizat ca exista o singura diferenta fata de varianta de rectificare publicata saptamana trecuta pe site-ul Ministerului de Finante, anume ca la Ministerul Sanatatii exista economii suplimentare de circa 260 de milioane de lei.

Suma provine, in principal, din cheltuielile cu salariile personalului din aparatul central al ministerului si din fondurile alocate pentru achizitionarea ambulantelor SMURD.

Din cauza intarzierii procesului de licitatie publica pentru achizitionarea ambulantelor, care se estimeaza ca va fi incheiat la inceputul anului viitor, banii alocati initial nu vor putea fi folositi pana la sfarsitul anului, asa ca au intrat in fondul de rezerva aflat la dispozitia Guvernului.

Cine primeste mai multi bani

Dragu a mentionat ca Ministerul Agriculturii a primit “o suma record”, de 1,09 miliarde de lei, ce va fi folosita pentru platile necesare in campania agricola din 2016.

In plus, proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 se majoreaza cu 1,02 miliarde lei.

De asemenea, a fost alocata Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) suma de 2,21 miliarde de lei pentru incheierea unor noi contracte cost-volum-rezultat, necesare in tratamentul hepatitei cronice.

“Ministerul Sanatatii a trimis deja la CNAS documentele necesare. Pe baza acestora, Casa incepe negocierile cu producatorii de medicamente pentru incheierea contractelor cost-volum-rezultat. Incheierea contractelor in aceasta formula permite o folosire judicioasa a banilor bugetului asigurarilor de sanatate, deoarece CNAS deconteaza tratamentele doar pentru pacientii care s-au vindecat ca urmare a terapiei”, se arata intr-un comunicat al Guvernului referitor la rectificarea bugetara.

Guvernul a dat mai multi bani si pentru sprijinirea Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL), care apartine Ministerului Dezvoltarii. Mai exact, e vorba de 1,25 miliarde de lei, bani ce vor fi folositi pentru finalizarea unor proiecte legate de scoli si drumuri.

La bugetele locale au fost alocati 1,7 miliarde de lei astfel:

170 milioane de lei pentru cheltuieli de personal aferente unitatilor de invatamant preuniversitar;

14,7 milioane de lei pentru programul-pilot “Masa calda”;

101,5 milioane de lei pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului;

74,7 milioane de lei pentru centrele de asistenta sociala a persoanelor cu handicap;

392,3 milioane de lei pentru plata asistentilor personali ai persoanelor cu handicap’

4,1 milioane de lei pentru programul “fructe in scoli”;

6,9 milioane de lei pentru finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale;

938,3 milioane de lei – sume pentru echilibrarea bugetelor locale.

Ministerului Energiei i-au fost alocati 222,4 milioane de lei, pentru a putea sa-si desfasoare activitatea pana la finalul anului. Dintre aceste fonduri, 200 milioane de lei sunt pentru schema de ajutor de stat pentru inchiderea a doua mine din Complexul Energetic Hunedoara.

Ministerul Comunicatiilor a primit 75,5 milioane de lei, in principal pentru majorarea capitalului social al Postei Romane.

Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apararii, dar si SRI au primit in total 336,7 milioane de lei, iar Ministerul Muncii a primit 142,4 milioane de lei pentru plata integrala a drepturilor de asistenta sociala.

Ministerului Afacerilor Externe i-au fost redistribuiti 66,8 milioane de lei, in principal pentru plata contributiilor si cotizatiilor la organismele internationale din care institutia face parte.

De unde s-au facut economii

Sumele pentru rectificarea bugetara provin din economiile ministerelor rezultate din analiza platilor efectuate pe primele 10 luni. Iata cateva exemple date de Guvern:

- Ministerul Finantelor Publice a economisit 1,18 miliarde de lei. Banii provin din dobanzi si din contributia Romaniei la bugetul UE, dar si din economii la cheltuieli de personal, despagubiri civile si cheltuieli de capital.

- In bugetul Ministerului Transporturilor au fost identificate economii in suma de 254 milioane de lei, in principal la investitii ale agentilor economici, cheltuieli neeligibile ISPA si reparatii curente la infrastructura feroviara publica. In schimb, au fost asigurate sumele necesare pentru decontarea facilitatilor si gratuitatilor de transport de care beneficiaza anumite categorii sociale si pentru majorarea capitalului social la Metrorex.

- Ministerul Apararii Nationale a identificat 359,8 milioane de lei, bani care nu mai pot fi utilizati pana la finele anului pentru cheltuieli cu bunurile si serviciile si cheltuieli de capital. De asemenea, se propune majorarea creditelor de angajament cu suma de 5 miliarde de lei pentru demararea achizitiilor de tehnica si echipamente specifice.

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a facut economii de 49,6 milioane de lei, Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri de 33,7 milioane de lei, iar Ministerul Justitiei de 33,6 milioane de lei.

