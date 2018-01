Guvernatorul Bancii Nationale a Poloniei: Mai bine o crestere economica stabila de 3% decat una ca a Romaniei

Adam Glapinski, guvernatorul Bancii Nationale a Poloniei, a apreciat dupa participarea la Forumul Economic de la Davos din acest an ca se asteapta la o evolutie stabila a economiei tarii sale. Acesta a declarat public ca prefera o crestere constanta si moderata, in locul uneia accelerate, dar posibil nesustenabile in timp, cum e cea a Romaniei.

Aprecierile au fost facute de Adam Glapinski in cadrul unui interviu publicat de Gazeta Pravna.

Intrebat ce s-a discutat la Forum cu privire la modul in care ar urma sa evolueze in 2018 economia globala, guvernatorul polonez a raspuns:

“La sfarsitul anului 2017, in ultimul trimestru, am crescut cu aproximativ 5%. Aceasta este, evident, o veste buna, deoarece inseamna venituri mai mari la buget si cresterea salariilor. In anul curent, rata de crestere poate fi un pic mai mica, desi va fi inca foarte buna, mai aproape de rata naturala de crestere, care protejeaza impotriva dezechilibrelor”.

Jurnalistii polonezi au vrut sa afle daca tara lor se poate baza pe o dezvoltare durabila, moment in care Glapinski a dat exemplul negativ al Romaniei.

“Intr-o mare masura, da (avem dezvoltare durabila azi, n.red.). Singurul domeniu care necesita monitorizare este piata fortei de munca. Cercetarile noastre arata ca astazi aceasta problema nu este inca deosebit de mare, dar in cativa ani ar putea deveni. Prin urmare, analizam cu atentie intrarea imigrantilor din Ucraina pentru a afla care este impactul acestora asupra economiei noastre.

Ar putea fi mai bine ca economia noastra sa nu creasca prea repede, pentru ca atunci dezechilibrele vor creste in mod natural. Nu voi pacatui daca spun ca ar fi mai bine pentru noi sa avem o rata de crestere de 3% pentru o lunga perioada de timp decat se ne dezvoltam ca Romania, a carei economie a crescut cu 8% anul trecut. Acolo, intr-un moment, cresterea poate slabi puternic si, in medie, in cativa ani va fi mai mica”, a spus seful bancii centrale poloneze.

Adam Glapinski a mai vorbit, printre altele, despre provocarile pe care bancile nationale le intampina atunci cand vine vorba despre realitatea monedelor virtuale, dar si despre aspecte punctuale legate de evolutia economica din tara sa.

Profesor de economie, Adam Glapinski are 67 de ani si a detinut de-a lungul timpului mai multe functii publice in Polonia. A fost consilier al presedintelui Lech Kaczynski, parlamentar, ministru si membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Poloniei. E guvernator al institutiei din 2016.

In repetate randuri, analisti economici din tara si din strainatate au apreciat ca in Romania cresterea economica nu este una sustenabila. Banca Mondiala informa chiar ca in 2018 economia noastra va fi tot mai vulnerabila la socuri, dupa ce in 2017 crescuse peste potential. Specialistii au atras atentia asupra faptului ca romanii nu au acumulat bunastrare ci mai degraba datorii, bazandu-se doar pe promisiunile politicienilor, singurii care sustin ca dezvoltarea economiei va fi continua si durabila.